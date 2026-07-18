https://crimea.ria.ru/20260718/bespilotniki-vsu-pytayutsya-prorvatsya-k-moskve-i-peterburgu-1157751197.html

Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу

Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T06:22

2026-07-18T06:22

2026-07-18T06:41

сергей собянин

александр дрозденко

москва

московская область

ленинградская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России.Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера пятницы, 17 июля, к утру субботы количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 370.С раннего утра субботы украинские беспилотники также атакуют Ленинградскую область. Об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По состоянию на 06:00 субботы, 18 июля, над регионом сбили шесть вражеских дронов.Губернатор поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

московская область

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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