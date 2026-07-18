https://crimea.ria.ru/20260718/bespilotniki-vsu-pytayutsya-prorvatsya-k-moskve-i-peterburgu-1157751197.html
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T06:22
2026-07-18T06:22
2026-07-18T06:41
сергей собянин
александр дрозденко
москва
московская область
ленинградская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России.Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера пятницы, 17 июля, к утру субботы количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 370.С раннего утра субботы украинские беспилотники также атакуют Ленинградскую область. Об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По состоянию на 06:00 субботы, 18 июля, над регионом сбили шесть вражеских дронов.Губернатор поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
московская область
ленинградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_292187118d737a39bd0720c4f9bd7a8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, александр дрозденко, москва, московская область, ленинградская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Санкт-Петербургу
06:22 18.07.2026 (обновлено: 06:41 18.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России.
Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера пятницы, 17 июля, к утру субботы количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 370.
"С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве", – написал Собянин в своем канале в МАКС утром 18 июля.
С раннего утра субботы украинские беспилотники также атакуют Ленинградскую область. Об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По состоянию на 06:00 субботы, 18 июля, над регионом сбили шесть вражеских дронов.
"За время атаки было сбито 6 БПЛА противника. Жертв и разрушений нет", – проинформировал Дрозденко в своем канале в МАКС утром 18 июля.
Губернатор поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.