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Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T06:22
2026-07-18T06:41
сергей собянин
александр дрозденко
москва
московская область
ленинградская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России.Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера пятницы, 17 июля, к утру субботы количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 370.С раннего утра субботы украинские беспилотники также атакуют Ленинградскую область. Об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.По состоянию на 06:00 субботы, 18 июля, над регионом сбили шесть вражеских дронов.Губернатор поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей собянин, александр дрозденко, москва, московская область, ленинградская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Петербургу

Беспилотники ВСУ пытаются прорваться к Москве и Санкт-Петербургу

06:22 18.07.2026 (обновлено: 06:41 18.07.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся с вечера пятницы атаке беспилотников ВСУ на столицу России.
Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера пятницы, 17 июля, к утру субботы количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 370.

"С 20:30 в направлении Московского региона летело более 370 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве", – написал Собянин в своем канале в МАКС утром 18 июля.

С раннего утра субботы украинские беспилотники также атакуют Ленинградскую область. Об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По состоянию на 06:00 субботы, 18 июля, над регионом сбили шесть вражеских дронов.

"За время атаки было сбито 6 БПЛА противника. Жертв и разрушений нет", – проинформировал Дрозденко в своем канале в МАКС утром 18 июля.

Губернатор поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.
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Сергей СобянинАлександр ДрозденкоМоскваМосковская областьЛенинградская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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