https://crimea.ria.ru/20260718/artekovskie-pesni-naschityvayut-neskolko-soten-kompozitsiy-1152885096.html
Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций
Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций
РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T16:17
2026-07-18T16:17
2026-07-18T16:05
с песней по крыму
мдц "артек"
крым
шаинский
музыка
аю-даг
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110011/35/1100113571_0:100:3000:1788_1920x0_80_0_0_3ad5c68e1a83f82a815c0102aa5f98d6.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Главы истории музыки о Крыме заслуживают песни детского лагеря "Артек". За сто лет со дня образования этого уникального детского центра их в коллекции артековцев насчитываются сотни!Одна из самых известных артековских мифологем и песен – про старого доброго Абсолюта:В песне поется о мифическом добродушном старичке, являющемся одушевленным олицетворением артековского тихого часа. Именно так назывался в лагере дневной сончас еще с 30-х годов ХХ века. Это производное от слов "абсолютная тишина".А в 1970-х годах из-под пера крымского поэта Владимира Орлова и специального корреспондента "Пионерской правды" Владимира Богданова, который иногда писал музыку, вышла новая пионерская песня. Орлов и Богданов презентовали совместную композицию артековцам. Песня вызвала восторг!На вершине Аю-Дага, возвышающегося над "Артеком", и вправду есть дубы с огромными дуплами. Одно из таких деревьев и считается местом обитания Абсолюта.Еще одна очень популярная песня была написана для артековских любителей походов Юрием Энтиным и Евгением Крылатовым.Юрий Энтин уже к тому времени написал множество стихов для детских песен, исполняемых как отдельно, так и в детских фильмах и мультфильмах. С ним сотрудничали такие известнейшие композиторы как Владимир Шаинский, Геннадий Гладков, Максим Дунаевский и другие. Один из соратников Энтина – композитор Евгений Крылатов – автор музыки к более чем 160 фильмам и мультфильмам.В песне 1984 года поется о походе с ночевкой на самую высокую крымскую гору – Роман-Кош, который ранее был традиционным для артековцев. До сих пор по пути на гору встречаются туристическая стоянка под названием "Артековская поляна". Высоту вершины Энтин переодел вместе с детьми и вожатыми, когда гостил в лагере "Морской". Необычное путешествие вдохновило его на стихи, к которым затем Евгений Крылатов написал музыку:В 2025 году, в год 100-летия Артека, была издана уникальная книга – собрание песен "Артека" в четырех томах. Ее автор-составитель – Александр Чернышов, артековец 1984 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планахДиректор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи
крым
аю-даг
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Ольга Леонова
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110011/35/1100113571_242:0:2759:1888_1920x0_80_0_0_f0d8e3dde792e7ac2c90324eb713aad5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
с песней по крыму, мдц "артек", крым, шаинский, музыка, аю-даг
Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций
Песни для "Артека" писали лучшие поэты и композиторы СССР
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Главы истории музыки о Крыме заслуживают песни детского лагеря "Артек". За сто лет
со дня образования этого уникального детского центра их в коллекции артековцев насчитываются сотни!
Одна из самых известных артековских мифологем и песен – про старого доброго Абсолюта:
"На горбатом Аю-Даге в вышине,
В абсолютно абсолютной тишине,
В старом дереве нашел себе приют
Бородатый и усатый Абсолют".
В песне поется о мифическом добродушном старичке, являющемся одушевленным олицетворением артековского тихого часа. Именно так назывался в лагере дневной сончас еще с 30-х годов ХХ века. Это производное от слов "абсолютная тишина".
А в 1970-х годах из-под пера крымского поэта Владимира Орлова и специального корреспондента "Пионерской правды" Владимира Богданова, который иногда писал музыку, вышла новая пионерская песня. Орлов и Богданов презентовали совместную композицию артековцам. Песня вызвала восторг!
На вершине Аю-Дага, возвышающегося над "Артеком", и вправду есть дубы с огромными дуплами. Одно из таких деревьев и считается местом обитания Абсолюта.
Еще одна очень популярная песня была написана для артековских любителей походов Юрием Энтиным и Евгением Крылатовым
.
"Вот он, алый Красный камень и скамья Семи ветров.
А под нами, а под нами так красиво... Нету слов!
Это море, над которым чайки кружатся, как снег.
Это – Ялта, это – горы. Это – милый наш "Артек".
Юрий Энтин
уже к тому времени написал множество стихов для детских песен, исполняемых как отдельно, так и в детских фильмах и мультфильмах. С ним сотрудничали такие известнейшие композиторы как Владимир Шаинский
, Геннадий Гладков, Максим Дунаевский и другие. Один из соратников Энтина – композитор Евгений Крылатов – автор музыки к более чем 160 фильмам и мультфильмам.
В песне 1984 года поется о походе с ночевкой на самую высокую крымскую гору – Роман-Кош, который ранее был традиционным для артековцев. До сих пор по пути на гору встречаются туристическая стоянка под названием "Артековская поляна". Высоту вершины Энтин переодел вместе с детьми и вожатыми, когда гостил в лагере "Морской". Необычное путешествие вдохновило его на стихи, к которым затем Евгений Крылатов написал музыку:
"Пускай, быть может Роман-Кош на Эверест и не похож,
Но эта наша первая вершина.
Без Гималайских ледников проверить можно, ты каков.
Начало – это дела половина".
В 2025 году, в год 100-летия Артека, была издана уникальная книга – собрание песен "Артека" в четырех томах. Ее автор-составитель – Александр Чернышов, артековец 1984 года.
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