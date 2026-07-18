https://crimea.ria.ru/20260718/artekovskie-pesni-naschityvayut-neskolko-soten-kompozitsiy-1152885096.html

Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций

Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций

РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T16:17

2026-07-18T16:17

2026-07-18T16:05

с песней по крыму

мдц "артек"

крым

шаинский

музыка

аю-даг

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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Главы истории музыки о Крыме заслуживают песни детского лагеря "Артек". За сто лет со дня образования этого уникального детского центра их в коллекции артековцев насчитываются сотни!Одна из самых известных артековских мифологем и песен – про старого доброго Абсолюта:В песне поется о мифическом добродушном старичке, являющемся одушевленным олицетворением артековского тихого часа. Именно так назывался в лагере дневной сончас еще с 30-х годов ХХ века. Это производное от слов "абсолютная тишина".А в 1970-х годах из-под пера крымского поэта Владимира Орлова и специального корреспондента "Пионерской правды" Владимира Богданова, который иногда писал музыку, вышла новая пионерская песня. Орлов и Богданов презентовали совместную композицию артековцам. Песня вызвала восторг!На вершине Аю-Дага, возвышающегося над "Артеком", и вправду есть дубы с огромными дуплами. Одно из таких деревьев и считается местом обитания Абсолюта.Еще одна очень популярная песня была написана для артековских любителей походов Юрием Энтиным и Евгением Крылатовым.Юрий Энтин уже к тому времени написал множество стихов для детских песен, исполняемых как отдельно, так и в детских фильмах и мультфильмах. С ним сотрудничали такие известнейшие композиторы как Владимир Шаинский, Геннадий Гладков, Максим Дунаевский и другие. Один из соратников Энтина – композитор Евгений Крылатов – автор музыки к более чем 160 фильмам и мультфильмам.В песне 1984 года поется о походе с ночевкой на самую высокую крымскую гору – Роман-Кош, который ранее был традиционным для артековцев. До сих пор по пути на гору встречаются туристическая стоянка под названием "Артековская поляна". Высоту вершины Энтин переодел вместе с детьми и вожатыми, когда гостил в лагере "Морской". Необычное путешествие вдохновило его на стихи, к которым затем Евгений Крылатов написал музыку:В 2025 году, в год 100-летия Артека, была издана уникальная книга – собрание песен "Артека" в четырех томах. Ее автор-составитель – Александр Чернышов, артековец 1984 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"Разработана программа развития "Артека" до 2030 года – что в планахДиректор "Артека" в Севастополе дал совет молодежи

крым

аю-даг

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2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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