10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву
10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске эвакуируют в Москву
22:50 18.07.2026 (обновлено: 22:51 18.07.2026)
© Минздрав России10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуируют на лечение в федеральные медцентры Минздрава России и больницы города Москвы
© Минздрав России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в Москву, где продолжат лечение. Об этом сообщает Минздрав России.
В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске – погибли 7 и ранены 25 человек.
"10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", – говорится в сообщении.
Эвакуацию проведут специалисты службы медицины катастроф. Будет использован специализированный оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация, уточнили в Минздраве.
Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы.