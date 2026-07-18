https://crimea.ria.ru/20260718/10-ranennykh-pri-atake-na-logisticheskiy-tsentr-v-kotovske-perevezut-v-moskvu-1157767231.html

10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву

10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву - РИА Новости Крым, 18.07.2026

10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву

Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в Москву, где продолжат лечение. Об этом сообщает Минздрав России. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T22:50

2026-07-18T22:50

2026-07-18T22:51

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минздрав рф

тамбовская область

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происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в Москву, где продолжат лечение. Об этом сообщает Минздрав России.В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске – погибли 7 и ранены 25 человек.Эвакуацию проведут специалисты службы медицины катастроф. Будет использован специализированный оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация, уточнили в Минздраве.Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамбовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, минздрав рф, тамбовская область, wildberries , происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу