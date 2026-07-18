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10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву
10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву - РИА Новости Крым, 18.07.2026
10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву
Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в Москву, где продолжат лечение. Об этом сообщает Минздрав России. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T22:50
2026-07-18T22:51
новости
минздрав рф
тамбовская область
wildberries
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в Москву, где продолжат лечение. Об этом сообщает Минздрав России.В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске – погибли 7 и ранены 25 человек.Эвакуацию проведут специалисты службы медицины катастроф. Будет использован специализированный оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация, уточнили в Минздраве.Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, минздрав рф, тамбовская область, wildberries , происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву

10 раненных при атаке на логистический центр в Котовске эвакуируют в Москву

22:50 18.07.2026 (обновлено: 22:51 18.07.2026)
 
© Минздрав России10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуируют на лечение в федеральные медцентры Минздрава России и больницы города Москвы
10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуируют на лечение в федеральные медцентры Минздрава России и больницы города Москвы
© Минздрав России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы в Москву, где продолжат лечение. Об этом сообщает Минздрав России.
В ночь на субботу ВСУ атаковали Тамбовскую область. Вражеские дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Котовске – погибли 7 и ранены 25 человек.
"10 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медицинские центры Минздрава России и больницы города Москвы. Решение об эвакуации принято по результатам телемедицинских и очных консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", – говорится в сообщении.
Эвакуацию проведут специалисты службы медицины катастроф. Будет использован специализированный оборудованный всем необходимым автотранспорт и санитарная авиация, уточнили в Минздраве.
Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы.
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НовостиМинздрав РФТамбовская областьWildberriesПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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