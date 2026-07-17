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Житель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд
Житель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Житель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который размещал в интернете призывы атаковать органы власти. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T14:35
2026-07-17T14:35
2026-07-17T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который размещал в интернете призывы атаковать органы власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ России. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина задержали за призывы к уничтожению российских военныхЖитель Кубани подбил подростка жечь военную техникуПризывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Житель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело об оправдании терроризма