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Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет
Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет
46-летний житель Анапы пойдет в колонию за госизмену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, мужчина сам вступил в переписку с "куратором из РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T20:16
2026-07-17T20:16
2026-07-17T20:16
краснодарский край
новости
сбу (служба безопасности украины)
шпионаж
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 46-летний житель Анапы пойдет в колонию за госизмену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, мужчина сам вступил в переписку с "куратором из СБУ" и стал помогать "иностранной разведке", не подозревая, что по ту сторону монитора на самом деле находился сотрудник правоохранительных органов РФ.Уголовное дело было открыто по статье о государственной измене в виде шпионажа. Расследование проведено ФСБ. Суд приговорил фигуранта к 15,5 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и с конфискацией мобильного телефона, с помощью которого совершено преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизменуВ Севастополе арестован шпион СБУСтудент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, сбу (служба безопасности украины), шпионаж, анапа
Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет
Прокуратура: житель Анапы получил 15 лет колонии за шпионаж и госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 46-летний житель Анапы пойдет в колонию за госизмену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, мужчина сам вступил в переписку с "куратором из СБУ" и стал помогать "иностранной разведке", не подозревая, что по ту сторону монитора на самом деле находился сотрудник правоохранительных органов РФ.
"В ходе общения осужденный собрал и передал, как он полагал, представителю СБУ, а фактически сотруднику, действовавшему в рамках оперативных мероприятий, сведения о военном комиссариате, объектах военно-морской базы и объектах топливо-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края", – проинформировали в прокуратуре.
Уголовное дело было открыто по статье о государственной измене в виде шпионажа. Расследование проведено ФСБ.
Суд приговорил фигуранта к 15,5 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и с конфискацией мобильного телефона, с помощью которого совершено преступление.
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