https://crimea.ria.ru/20260717/zhitel-anapy-popalsya-na-shpionazhe-i-poluchil-15-let-1157725028.html

Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет

Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет

46-летний житель Анапы пойдет в колонию за госизмену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, мужчина сам вступил в переписку с "куратором из РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T20:16

2026-07-17T20:16

2026-07-17T20:16

краснодарский край

новости

сбу (служба безопасности украины)

шпионаж

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 46-летний житель Анапы пойдет в колонию за госизмену. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, мужчина сам вступил в переписку с "куратором из СБУ" и стал помогать "иностранной разведке", не подозревая, что по ту сторону монитора на самом деле находился сотрудник правоохранительных органов РФ.Уголовное дело было открыто по статье о государственной измене в виде шпионажа. Расследование проведено ФСБ. Суд приговорил фигуранта к 15,5 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и с конфискацией мобильного телефона, с помощью которого совершено преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следил за военными и их семьями: в Крыму задержали севастопольца за госизменуВ Севастополе арестован шпион СБУСтудент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева

краснодарский край

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, сбу (служба безопасности украины), шпионаж, анапа