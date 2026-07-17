https://crimea.ria.ru/20260717/zheleznaya-doroga-povrezhdena-v-voronezhskoy-oblasti-1157713531.html

Железная дорога повреждена в Воронежской области

Железная дорога повреждена в Воронежской области - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Железная дорога повреждена в Воронежской области

В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T07:30

2026-07-17T07:30

2026-07-17T07:30

железная дорога

воронежская область

происшествия

юго-восточная железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.По информации пресс-службы, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.Координацию работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.16 июля сообщалось, что в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково произошел сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживались в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - МинтрансЕще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойИз Москвы на юг России поедет новый поезд

воронежская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, воронежская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, новости