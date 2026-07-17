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Железная дорога повреждена в Воронежской области - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Железная дорога повреждена в Воронежской области
Железная дорога повреждена в Воронежской области - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Железная дорога повреждена в Воронежской области
В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T07:30
2026-07-17T07:30
железная дорога
воронежская область
происшествия
юго-восточная железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.По информации пресс-службы, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.Координацию работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.16 июля сообщалось, что в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково произошел сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживались в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - МинтрансЕще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойИз Москвы на юг России поедет новый поезд
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РИА Новости Крым
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96
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железная дорога, воронежская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, новости
Железная дорога повреждена в Воронежской области

В Воронежской области поврежден железнодорожный путь – возможны задержки составов

07:30 17.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
"17 июля, в 3:35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово – Колено. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Координацию работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.
16 июля сообщалось, что в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково произошел сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживались в пути.
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Железная дорогаВоронежская областьПроисшествияЮго-Восточная железная дорогаНовости
 
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