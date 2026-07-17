https://crimea.ria.ru/20260717/zheleznaya-doroga-povrezhdena-v-voronezhskoy-oblasti-1157713531.html
Железная дорога повреждена в Воронежской области
Железная дорога повреждена в Воронежской области - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Железная дорога повреждена в Воронежской области
В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T07:30
2026-07-17T07:30
2026-07-17T07:30
железная дорога
воронежская область
происшествия
юго-восточная железная дорога
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49832/33/498323393_1079:343:2960:1401_1920x0_80_0_0_e962a8ede2f69141b85d7dd451d6e563.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.По информации пресс-службы, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.Координацию работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.16 июля сообщалось, что в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково произошел сход шести вагонов и секции локомотива грузового поезда. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживались в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - МинтрансЕще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойИз Москвы на юг России поедет новый поезд
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49832/33/498323393_344:0:3011:2000_1920x0_80_0_0_71d6834abb405919669e7a81fc15449f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
железная дорога, воронежская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, новости
Железная дорога повреждена в Воронежской области
В Воронежской области поврежден железнодорожный путь – возможны задержки составов
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено поврежден один из железнодорожных путей, возможны задержки пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
"17 июля, в 3:35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово – Колено. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, пострадавших нет. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.
Координацию работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.
16 июля сообщалось, что в Пермском крае на перегоне Кишерть – Шумково произошел сход
шести вагонов и секции локомотива грузового поезда. Вследствие ЧП девять пассажирских поездов задерживались в пути.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: