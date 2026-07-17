https://crimea.ria.ru/20260717/zelenskiy-reshil-izbavitsya-ot-umerova-1157735603.html

Зеленский решил избавиться от Умерова

Зеленский решил избавиться от Умерова - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Зеленский решил избавиться от Умерова

Владимир Зеленский предложил экс-главе МВД Украины Игорю Клименко занять пост секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, который на данный... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T15:30

2026-07-17T15:30

2026-07-17T15:30

украина

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снбо украины

новости

владимир зеленский

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский предложил экс-главе МВД Украины Игорю Клименко занять пост секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, который на данный момент занимает Рустем Умеров.Умеров был назначен на должность секретаря СНБО в июле прошлого года. До этого он возглавлял министерство обороны Украины.В четверг Верховная рада Украины утвердила новый состав кабмина, в который вошли 16 министров, за исключением главы минобороны и МИД. Также Верховная Рада Украины назначила нового премьер-министра. Им стал глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.В отставку был отправлен в том числе министр обороны Михаил Федоров. Зеленский предложил возглавить военное ведомство Игорю Клименко, но он отказался. Врио министра обороны Украины был назначен Евгений Хмара, ранее исполнявший обязанности главы СБУ.Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады. В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины, с сентября 2023 по июль 2025 годы – министр обороны Украины. С 18 июля 2025 года – секретарь СНБО Украины.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороныРешение об отставке главы Минобороны Украины приняли в США – почему и для чегоВ Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, рустем умеров, снбо украины, новости, владимир зеленский, кадровые перестановки