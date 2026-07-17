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Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР

Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы Штатов с одной целью – заранее подготовить почву для того, чтобы объявить... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T20:49

2026-07-17T20:49

2026-07-17T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы Штатов с одной целью – заранее подготовить почву для того, чтобы объявить итоги выборов в Конгресс нелегитимными, если на них проиграют республиканцы, объяснив свой проигрыш происками иностранных спецслужб. Так считает политолог-американист Малек Дудаков. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов обратился к нации, заявив, что Россия, Китай, Иран и КНДР являются угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов. В частности, он сказал, что Китаю во время избирательной кампании в Штатах в 2020 году удалось получить доступ к файлам с информацией о 220 млн американских избирателей."Демократы тут же бросились поднимать на смех заявления Трампа. Дело в том, что данные о регистрации избирателей находятся в доступных дата-базах, их может купить каждый. Кандидаты на выборах в Конгресс традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных избирателей", – отмечает Дудаков в своем комментарии в канале МАКС.Он добавил, что Белый дом мог активизировать кубинскую повестку для оправдания своей кампании давления на остров, но выбрал именно Китай, при этом никаких ответных мер или рестрикций против Пекина не предложил, оглядываясь травматический опыт провальных торговых войн Трампа с КНР, добавил эксперт.По мнению политолога и публициста Николая Старикова, Трамп такой же дипломат, как и миротворец, и поступает так "как умный флюгер", чтобы угодить глобалистам, которые привели его к власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из ПекинаУбить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборахДеревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу

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дональд трамп, сша, китай, россия, выборы, в мире, политика, внешняя политика, мнения, малек дудаков, николай стариков, новости