Рейтинг@Mail.ru
Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/zachem-tramp-pugaet-amerikanskikh-izbirateley-rossiey-i-knr-1157749026.html
Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР
Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР
Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы Штатов с одной целью – заранее подготовить почву для того, чтобы объявить... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T20:49
2026-07-17T20:49
дональд трамп
сша
китай
россия
выборы
в мире
политика
внешняя политика
мнения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157748602_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_57dabafe637e45009a9c311a638ecbda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы Штатов с одной целью – заранее подготовить почву для того, чтобы объявить итоги выборов в Конгресс нелегитимными, если на них проиграют республиканцы, объяснив свой проигрыш происками иностранных спецслужб. Так считает политолог-американист Малек Дудаков. Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов обратился к нации, заявив, что Россия, Китай, Иран и КНДР являются угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов. В частности, он сказал, что Китаю во время избирательной кампании в Штатах в 2020 году удалось получить доступ к файлам с информацией о 220 млн американских избирателей."Демократы тут же бросились поднимать на смех заявления Трампа. Дело в том, что данные о регистрации избирателей находятся в доступных дата-базах, их может купить каждый. Кандидаты на выборах в Конгресс традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных избирателей", – отмечает Дудаков в своем комментарии в канале МАКС.Он добавил, что Белый дом мог активизировать кубинскую повестку для оправдания своей кампании давления на остров, но выбрал именно Китай, при этом никаких ответных мер или рестрикций против Пекина не предложил, оглядываясь травматический опыт провальных торговых войн Трампа с КНР, добавил эксперт.По мнению политолога и публициста Николая Старикова, Трамп такой же дипломат, как и миротворец, и поступает так "как умный флюгер", чтобы угодить глобалистам, которые привели его к власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из ПекинаУбить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборахДеревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
сша
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157748602_48:0:957:682_1920x0_80_0_0_664af906a108d35f7e335e84e8b32358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, китай, россия, выборы, в мире, политика, внешняя политика, мнения, малек дудаков, николай стариков, новости
Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР

Трамп назвал РФ и КНР угрозами для избирательной системы США для срыва выборов в Конгресс

20:49 17.07.2026
 
© AP Photo Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo Saul Loeb
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы Штатов с одной целью – заранее подготовить почву для того, чтобы объявить итоги выборов в Конгресс нелегитимными, если на них проиграют республиканцы, объяснив свой проигрыш происками иностранных спецслужб. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп в преддверии промежуточных выборов обратился к нации, заявив, что Россия, Китай, Иран и КНДР являются угрозами для избирательной системы Соединенных Штатов. В частности, он сказал, что Китаю во время избирательной кампании в Штатах в 2020 году удалось получить доступ к файлам с информацией о 220 млн американских избирателей.
"Демократы тут же бросились поднимать на смех заявления Трампа. Дело в том, что данные о регистрации избирателей находятся в доступных дата-базах, их может купить каждый. Кандидаты на выборах в Конгресс традиционно приобретают эти сведения, чтобы затем было проще показывать в соцсетях таргетированную рекламу, нацеленную на конкретных избирателей", – отмечает Дудаков в своем комментарии в канале МАКС.
Он добавил, что Белый дом мог активизировать кубинскую повестку для оправдания своей кампании давления на остров, но выбрал именно Китай, при этом никаких ответных мер или рестрикций против Пекина не предложил, оглядываясь травматический опыт провальных торговых войн Трампа с КНР, добавил эксперт.
"В целом, нынешняя активность Трампа – скорее попытка заранее делегитимизировать скорые выборы в Конгресс, если на них проиграют республиканцы. И заранее объяснить свой проигрыш происками иностранных спецслужб", – считает американист.
По мнению политолога и публициста Николая Старикова, Трамп такой же дипломат, как и миротворец, и поступает так "как умный флюгер", чтобы угодить глобалистам, которые привели его к власти.
"Сейчас главный экономический враг для Запада – это Китай. Значит, надо его обвинять во всем, что только можно и что невозможно проверить и опровергнуть. Тем самым создавая негативный образ в глазах общественности и оправдываю жесткую враждебную политику", – полагает эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из Пекина
Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
Деревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
 
Дональд ТрампСШАКитайРоссияВыборыВ миреПолитикаВнешняя политикаМненияМалек ДудаковНиколай СтариковНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
21:56ВКонтакте и МАКС исчезли из Google Play: что делать россиянам
21:38Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии
21:37В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт
21:29Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины
21:13В Крыму создали интерактивную схему размещения рекламы
20:59Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%
20:49Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР
20:38Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия
20:33105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО
20:26В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов
20:16Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет
19:52В школах Крыма создали 421 "Парту Героя"
19:46Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны
19:36На территории Судакской крепости начались новые раскопки
19:14Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму
19:05От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту
18:51Как изменились цены в Крыму в июне
18:33Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке
18:29Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы
Лента новостейМолния