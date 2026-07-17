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Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку
Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку
19-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Трагедия произошла во время ссоры за... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T10:13
2026-07-17T10:37
убийство
ялта
гсу ск россии по крыму и севастополю
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. 19-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Трагедия произошла во время ссоры за парковочные места в Алупке. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Ялты. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему знакомому", - говорится в сообщении.По данным следствия, в апреле этого года компания молодых людей распивала спиртные напитки на площади Ленина в городе Алупка. Между фигурантом и его 36-летним знакомым завязалась ссора из-за парковочных мест.Как сообщили в региональной прокуратуре, с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее домЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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убийство, ялта, гсу ск россии по крыму и севастополю, правосудие, закон и право, новости крыма
Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку

Жителя Ялты будут судить за случайное убийство знакомого во время ссоры за парковку

10:13 17.07.2026 (обновлено: 10:37 17.07.2026)
 
© РИА Новости КрымДрака
Драка - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. 19-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Трагедия произошла во время ссоры за парковочные места в Алупке. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Ялты. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему знакомому", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле этого года компания молодых людей распивала спиртные напитки на площади Ленина в городе Алупка. Между фигурантом и его 36-летним знакомым завязалась ссора из-за парковочных мест.

Молодой человек ударил знакомого кулаком по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал на брусчатку, ударившись головой. Мужчина потерял сознание, но после оказанной ему помощи пришел в себя. Однако во время поездки в автомобиле его состояние ухудшилось, он потерял сознание и скончался.

Как сообщили в региональной прокуратуре, с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.
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УбийствоЯлтаГСУ СК России по Крыму и СевастополюПравосудиеЗакон и правоНовости Крыма
 
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