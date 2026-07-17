https://crimea.ria.ru/20260717/yaltinets-sluchayno-ubil-znakomogo-vo-vremya-ssory-za-parkovku-1157716995.html

Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку

Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку

19-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Трагедия произошла во время ссоры за... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T10:13

2026-07-17T10:13

2026-07-17T10:37

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ялта

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правосудие

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. 19-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Трагедия произошла во время ссоры за парковочные места в Алупке. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Ялты. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему знакомому", - говорится в сообщении.По данным следствия, в апреле этого года компания молодых людей распивала спиртные напитки на площади Ленина в городе Алупка. Между фигурантом и его 36-летним знакомым завязалась ссора из-за парковочных мест.Как сообщили в региональной прокуратуре, с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее севастополец чуть не убил жену из-за долгов по кредиту. Он избил женщину, а затем нанес удар кухонным ножом. Женщина выжила, но ее здоровью был причинен тяжкий вред.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее домЖителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазинСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство, ялта, гсу ск россии по крыму и севастополю, правосудие, закон и право, новости крыма