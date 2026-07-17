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Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит
Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит
Днем в пятницу, 17 июля, в Черноморском районе Крыма слышны взрывы. Это связано с работами саперов, сообщил и.о. главы районной администрации Андрей Шатыренко. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:00
2026-07-17T15:00
2026-07-17T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 17 июля, в Черноморском районе Крыма слышны взрывы. Это связано с работами саперов, сообщил и.о. главы районной администрации Андрей Шатыренко.Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомбФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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черноморский район, крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит
В Черноморском районе громко - саперы уничтожают взрывоопасный предмет большой мощности