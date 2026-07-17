https://crimea.ria.ru/20260717/vzryvy-slyshny-v-chernomorskom-rayone-kryma--chto-proiskhodit-1157726558.html

Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит

Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит

Днем в пятницу, 17 июля, в Черноморском районе Крыма слышны взрывы. Это связано с работами саперов, сообщил и.о. главы районной администрации Андрей Шатыренко. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T15:00

2026-07-17T15:00

2026-07-17T15:00

черноморский район

крым

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134171587_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_e604b951a47e413d41da8a8d8a8c04e5.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 17 июля, в Черноморском районе Крыма слышны взрывы. Это связано с работами саперов, сообщил и.о. главы районной администрации Андрей Шатыренко.Местных жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомбФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья14 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму

черноморский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя