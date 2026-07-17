https://crimea.ria.ru/20260717/vsu-atakovali-khersonskuyu-oblast--troe-pogibshikh-i-semero-ranenykh--1157723831.html

ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых

ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых - РИА Новости Крым, 17.07.2026

ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых

В Херсонской области из-за атак ВСУ три мирных жителя погибли и семь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T11:50

2026-07-17T11:50

2026-07-17T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за атак ВСУ три мирных жителя погибли и семь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор также сообщил, что в Цукурах Каховского округа при ударе дрона ранены мужчины 2004 и 1981 годов рождения. А в Алешках - мужчины 1961, 2003 и 1971 годов рождения.Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Балтазаровке, Великих Копанях, Великой Лепетихе, Виноградове, Долматовке, Железном Порту, Каланчаке и других населенных пунктах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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