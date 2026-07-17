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ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых
ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых - РИА Новости Крым, 17.07.2026
ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых
В Херсонской области из-за атак ВСУ три мирных жителя погибли и семь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T11:50
2026-07-17T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за атак ВСУ три мирных жителя погибли и семь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор также сообщил, что в Цукурах Каховского округа при ударе дрона ранены мужчины 2004 и 1981 годов рождения. А в Алешках - мужчины 1961, 2003 и 1971 годов рождения.Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Балтазаровке, Великих Копанях, Великой Лепетихе, Виноградове, Долматовке, Железном Порту, Каланчаке и других населенных пунктах. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, новости, новости сво, владимир сальдо, атаки всу
ВСУ атаковали Херсонскую область – трое погибших и семеро раненых

В Херсонской области из-за атак ВСУ три мирных жителя погибли и семь получили ранения

11:50 17.07.2026 (обновлено: 11:51 17.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области из-за атак ВСУ три мирных жителя погибли и семь получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Тарасовке удар БПЛА по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1966 года рождения. В Великих Копанях атаки беспилотников убили двух мужчин, их личности устанавливаются. Ранения получили мужчины 1968 и 1994 годов рождения", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.

Губернатор также сообщил, что в Цукурах Каховского округа при ударе дрона ранены мужчины 2004 и 1981 годов рождения. А в Алешках - мужчины 1961, 2003 и 1971 годов рождения.
Кроме того, повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Балтазаровке, Великих Копанях, Великой Лепетихе, Виноградове, Долматовке, Железном Порту, Каланчаке и других населенных пунктах.
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Херсонская областьНовостиНовости СВОВладимир СальдоАтаки ВСУ
 
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