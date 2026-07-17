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Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы
Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы
В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T07:59
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одесса
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новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы. Также поражен военный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также поражены цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. А в порту "Черноморск" уничтожен пожарный катер.В военном ведомстве отметили, что армия России продолжает наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.16 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области.Кроме того, российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Вооруженные силы России в течение дня также нанесли удары по трем судам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской областиКакие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области
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одесса, одесская область, черное море, новости сво, министерство обороны рф, удары по украине
Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы

ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по портам Одесской области

07:59 17.07.2026 (обновлено: 08:05 17.07.2026)
 
© Telegram главы Одесской облгосадминистрации Олега КипераВ Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
© Telegram главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы. Также поражен военный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Также поражены цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. А в порту "Черноморск" уничтожен пожарный катер.
В военном ведомстве отметили, что армия России продолжает наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
16 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области.
Кроме того, российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Вооруженные силы России в течение дня также нанесли удары по трем судам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса".
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