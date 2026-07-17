Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы
ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по портам Одесской области
07:59 17.07.2026 (обновлено: 08:05 17.07.2026)
© Telegram главы Одесской облгосадминистрации Олега КипераВ Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
© Telegram главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы. Также поражен военный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Также поражены цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. А в порту "Черноморск" уничтожен пожарный катер.
В военном ведомстве отметили, что армия России продолжает наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
16 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области.
Кроме того, российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Вооруженные силы России в течение дня также нанесли удары по трем судам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса".
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