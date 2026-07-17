https://crimea.ria.ru/20260717/vs-rf-udarili-vysokotochnym-oruzhiem-po-portam-odessy--1157713984.html

Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы

Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы

В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T07:59

2026-07-17T07:59

2026-07-17T08:05

одесса

одесская область

черное море

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы. Также поражен военный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также поражены цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. А в порту "Черноморск" уничтожен пожарный катер.В военном ведомстве отметили, что армия России продолжает наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.16 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области.Кроме того, российские военные в ночь на четверг ударили по военным предприятиям, портам и судам на Украине. Вооруженные силы России в течение дня также нанесли удары по трем судам с грузами военного назначения в портах "Южный" и "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской областиКакие объекты попали под удар ВС РФ в Киеве и Одесской области

https://crimea.ria.ru/20260716/gruppovye-vmesto-massirovannykh-kak-i-pochemu-izmenilis-udary-vs-rf-1157707173.html

одесса

одесская область

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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