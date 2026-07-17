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ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе
ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе - РИА Новости Крым, 17.07.2026
ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе
В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту "Одесса". Об... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T09:32
2026-07-17T09:32
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту "Одесса". Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, на территории порта поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", а также склад с боеприпасами.В порту "Черноморск" Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы.16 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине - в Киеве полыхают пожарыУдары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, одесса, одесская область, новости сво
ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе

В Одессе нанесены удары по цехам сборки беспилотников и резервуарам с ГСМ

09:32 17.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФСтратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту "Одесса". Об этом сообщает Минобороны России.
"В порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, на территории порта поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", а также склад с боеприпасами.
В порту "Черноморск" Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы.
16 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области.
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Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по УкраинеОдессаОдесская областьНовости СВО
 
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