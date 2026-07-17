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ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе

ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе - РИА Новости Крым, 17.07.2026

ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе

В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту "Одесса". Об... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T09:32

2026-07-17T09:32

2026-07-17T09:32

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ в порту "Одесса". Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, на территории порта поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", а также склад с боеприпасами.В порту "Черноморск" Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, уточнили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием и ударными БПЛА по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы.16 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные с помощью беспилотника поразили сухогруз, доставлявший груз для ВСУ в порт "Черноморск" Одесской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы на Украине - в Киеве полыхают пожарыУдары по Киеву и Одессе - поражены военные предприятия и порты"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области

одесса

одесская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, одесса, одесская область, новости сво