https://crimea.ria.ru/20260717/vopreki-ogranicheniyam-sportsmeny-iz-kryma-pobezhdayut-i-zavoevyvayut-medali-1157701606.html

Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали

Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали

Несмотря на существующие ограничения спортивных мероприятий в связи с ситуацией в Крыму, спортсмены не останавливают тренировочный процесс и показывают высокие... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T09:12

2026-07-17T09:12

2026-07-17T09:12

ольга торубарова

спорт

крым

соревнования

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на существующие ограничения спортивных мероприятий в связи с ситуацией в Крыму, спортсмены не останавливают тренировочный процесс и показывают высокие результаты. Так, за первое полугодие уже завоевано 1670 медалей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.По словам гостьи эфира, в первую очередь ограничения коснулись крымских детей. Их тренера получили возможность уйти в оплачиваемый отпуск."Если говорить об ограничениях взрослых спортсменов – их подготовительный тренировочный процесс и соревновательная практика идут в тех же темпах, которые есть. Кроме того, несовершеннолетние спортсмены, те, кто являются участниками сборной Российской Федерации и участвуют в международных соревнованиях, точно так же продолжают это делать в индивидуальном порядке", – отметила глава ведомства.Министр обратила внимание, что по сравнению с прошлым годом, когда наши спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, за первую половину текущего года, несмотря на трудности, крымчане получили 1670 медалей.Ольга Торубарова также отметила, что на полуострове продолжается развитие спортивной инфраструктуры – открываются спортплощадки, вводятся в эксплуатацию спортивные объекты."Даже в этом году, несмотря ни на какие ограничения и вызовы, за счет федерального бюджета у нас будет установлено 8 площадок. Некоторые из них уже практически готовы. В Белогорском районе недавно были установлены две спортивные площадки по типу мини-стадиона, там есть и футбольное поле, и легкоатлетические дорожки, и зона воркаута", – рассказала спикер.По информации гостьи студии, по решению главы Крыма будут построены 10 новых физкультурно-оздоровительных объектов на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детейКрымская теннисистка взяла золото двух международных турниров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга торубарова, спорт, крым, соревнования, награды