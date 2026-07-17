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Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали
Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали
Несмотря на существующие ограничения спортивных мероприятий в связи с ситуацией в Крыму, спортсмены не останавливают тренировочный процесс и показывают высокие... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T09:12
2026-07-17T09:12
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ольга торубарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Несмотря на существующие ограничения спортивных мероприятий в связи с ситуацией в Крыму, спортсмены не останавливают тренировочный процесс и показывают высокие результаты. Так, за первое полугодие уже завоевано 1670 медалей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.По словам гостьи эфира, в первую очередь ограничения коснулись крымских детей. Их тренера получили возможность уйти в оплачиваемый отпуск."Если говорить об ограничениях взрослых спортсменов – их подготовительный тренировочный процесс и соревновательная практика идут в тех же темпах, которые есть. Кроме того, несовершеннолетние спортсмены, те, кто являются участниками сборной Российской Федерации и участвуют в международных соревнованиях, точно так же продолжают это делать в индивидуальном порядке", – отметила глава ведомства.Министр обратила внимание, что по сравнению с прошлым годом, когда наши спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, за первую половину текущего года, несмотря на трудности, крымчане получили 1670 медалей.Ольга Торубарова также отметила, что на полуострове продолжается развитие спортивной инфраструктуры – открываются спортплощадки, вводятся в эксплуатацию спортивные объекты."Даже в этом году, несмотря ни на какие ограничения и вызовы, за счет федерального бюджета у нас будет установлено 8 площадок. Некоторые из них уже практически готовы. В Белогорском районе недавно были установлены две спортивные площадки по типу мини-стадиона, там есть и футбольное поле, и легкоатлетические дорожки, и зона воркаута", – рассказала спикер.По информации гостьи студии, по решению главы Крыма будут построены 10 новых физкультурно-оздоровительных объектов на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"В Крыму в целях безопасности запретили спортивные мероприятия для детейКрымская теннисистка взяла золото двух международных турниров
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ольга торубарова, спорт, крым, соревнования, награды
Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали
Крымские спортсмены завоевали 1670 медалей в этом году – министр спорта РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
Несмотря на существующие ограничения спортивных мероприятий в связи с ситуацией в Крыму, спортсмены не останавливают тренировочный процесс и показывают высокие результаты. Так, за первое полугодие уже завоевано 1670 медалей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.
"Все ограничения носят временный характер. И абсолютно точно на индивидуальном тренировочном процессе не могут никак сказаться. Наоборот, это время перезагрузки, когда можно переоценить все свои ошибки, отдохнуть, и с новыми силами начать новый сезон. Безусловно, все те временные ограничения, которые существуют, они в интересах самих жителей полуострова", – отметила министр спорта Крыма.
По словам гостьи эфира, в первую очередь ограничения коснулись крымских детей. Их тренера получили возможность уйти в оплачиваемый отпуск.
"Если говорить об ограничениях взрослых спортсменов – их подготовительный тренировочный процесс и соревновательная практика идут в тех же темпах, которые есть. Кроме того, несовершеннолетние спортсмены, те, кто являются участниками сборной Российской Федерации и участвуют в международных соревнованиях, точно так же продолжают это делать в индивидуальном порядке", – отметила глава ведомства.
Министр обратила внимание, что по сравнению с прошлым годом, когда наши спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, за первую половину текущего года, несмотря на трудности, крымчане получили 1670 медалей.
"Поэтому я бы не говорила, что у нас ограничения. Я бы говорила о том, что мы перешли на более индивидуальный подход. Для нас это не новое – такое уже было в период пандемии. И это не остановило крымчан абсолютно ни перед какими вызовами, а подготовительный, тренировочный процесс в индивидуальном плане продолжался", – подчеркнула собеседница.
Ольга Торубарова также отметила, что на полуострове продолжается развитие спортивной инфраструктуры – открываются спортплощадки, вводятся в эксплуатацию спортивные объекты.
"Даже в этом году, несмотря ни на какие ограничения и вызовы, за счет федерального бюджета у нас будет установлено 8 площадок. Некоторые из них уже практически готовы. В Белогорском районе недавно были установлены две спортивные площадки по типу мини-стадиона, там есть и футбольное поле, и легкоатлетические дорожки, и зона воркаута", – рассказала спикер.
По информации гостьи студии, по решению главы Крыма будут построены 10 новых физкультурно-оздоровительных объектов на полуострове.
"Это универсальные залы в разных уголках Республики Крым. В Бахчисарае такой объект на завершающей стадии – это будет физкультурно-оздоровительный комплекс, который все ждут, в том числе и профессиональные спортсмены. Я уверена, что в этом году данный объект будет завершен, а также все остальные сооружения и площадки, которые у нас есть", – подытожила глава ведомства.
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