Рейтинг@Mail.ru
Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/voennye-rf-nanesli-udar-po-chetyrem-sudam-s-voennym-gruzom-v-nikolaeve-1157744751.html
Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве
Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве
В порту Николаева ударом Вооруженных сил России в момент выгрузки поражены четыре судна, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T17:53
2026-07-17T18:09
министерство обороны рф
удары по украине
украина
николаевская область
новости сво
вооруженные силы россии
сухогруз
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_770e46c7d2f69cc44ad201f567d33c9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В порту Николаева ударом Вооруженных сил России в момент выгрузки поражены четыре судна, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Кроме того, в порту "Южный" Одесской области беспилотником поражен сухогруз с военным грузом для украинских боевиков. Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВС России в порту "Одесса" поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотников, а также склад с боеприпасами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в ОдессеГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФАрмия России дошла до Славянска
https://crimea.ria.ru/20260717/19-gruppovykh-udarov-i-bolee-10-tysyach-ubitykh-boytsov-vsu-itogi-svo-za-nedelyu-1157725402.html
украина
николаевская область
одесса
одесская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961869_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1474983503a5c458d602e97f6def4d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, удары по украине, украина, николаевская область, новости сво, вооруженные силы россии, сухогруз, всу (вооруженные силы украины), потери всу , одесса, одесская область
Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве

Российские военные ударили по четырем судам с военными грузами для ВСУ в порту Николаева

17:53 17.07.2026 (обновлено: 18:09 17.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные работают на месте взрывов
Украинские пожарные работают на месте взрывов
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В порту Николаева ударом Вооруженных сил России в момент выгрузки поражены четыре судна, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в порту "Южный" Одесской области беспилотником поражен сухогруз с военным грузом для украинских боевиков.
Также в порту "Одесса" высокоточным оружием воздушного базирования нанесен удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения украинской армии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВС России в порту "Одесса" поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотников, а также склад с боеприпасами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе
Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
Армия России дошла до Славянска
Удары по Украине
12:42
19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю
 
Министерство обороны РФУдары по УкраинеУкраинаНиколаевская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииСухогрузВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУОдессаОдесская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:36На территории Судакской крепости начались новые раскопки
19:14Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму
19:05От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту
18:51Как изменились цены в Крыму в июне
18:33Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке
18:29Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы
18:13Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая
17:59Часть Керчи на день останется без воды
17:53Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве
17:32Два человека погибли и один ранен при атаке ВСУ на северный Крым
17:30В Крыму завершили газификацию еще одного села
17:15Россия и Азербайджан будут восполнять паузу в отношениях – Лавров
17:06Меры по стабилизации цен на топливо Госдума рассмотрит 21 июля
16:59Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру
16:49Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны
16:34Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет
16:30В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
16:12Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
16:06Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России
15:56Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
Лента новостейМолния