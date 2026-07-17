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Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве

Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Военные РФ нанесли удар по четырем судам с военным грузом в Николаеве

В порту Николаева ударом Вооруженных сил России в момент выгрузки поражены четыре судна, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T17:53

2026-07-17T17:53

2026-07-17T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В порту Николаева ударом Вооруженных сил России в момент выгрузки поражены четыре судна, которые осуществляли доставку военных грузов для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Кроме того, в порту "Южный" Одесской области беспилотником поражен сухогруз с военным грузом для украинских боевиков. Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВС России в порту "Одесса" поразили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с ГСМ для обеспечения ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотников, а также склад с боеприпасами. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в ОдессеГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФАрмия России дошла до Славянска

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николаевская область

одесса

одесская область

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