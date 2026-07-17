https://crimea.ria.ru/20260717/vkontakte-i-maks-ischezli-iz-google-play-chto-delat-rossiyanam-1157728969.html

ВКонтакте и МАКС исчезли из Google Play: что делать россиянам

ВКонтакте и МАКС исчезли из Google Play: что делать россиянам - РИА Новости Крым, 17.07.2026

ВКонтакте и МАКС исчезли из Google Play: что делать россиянам

Российские пользователи могут скачать приложения ВКонтакте, МАКС, "Одноклассники", почта Mail.ру через RuStore после того, как они исчезли из Google Play без... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T21:56

2026-07-17T21:56

2026-07-17T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Российские пользователи могут скачать приложения ВКонтакте, МАКС, "Одноклассники", почта Mail.ру через RuStore после того, как они исчезли из Google Play без объяснения причин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.Ульянов добавил, что при скачивании обновлений со сторонних ресурсов есть риск получить "кота в мешке".При этом Владимир Ульянов отмечает, что российские пользователи уже привыкли к ограничениям по приложениям, которые доступны в официальных магазинах, и в большинстве своем понимают, каким образом нужно действовать для того, чтобы скачать актуальные версии и устанавливать их. Руководитель аналитического центра добавил, что снижает опасность скачать "что-то не то" использование официального сайта разработчика необходимого приложения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, мессенджеры, совет эксперта, общество, цифровая безопасность