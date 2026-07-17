ВКонтакте и МАКС исчезли из Google Play: что делать россиянам
Чем опасно для пользователей исчезновение приложений "ВКонтакте" и "Макс" из Google Play
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Российские пользователи могут скачать приложения ВКонтакте, МАКС, "Одноклассники", почта Mail.ру через RuStore после того, как они исчезли из Google Play без объяснения причин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
"RuStore, как платформе, ничего не угрожает, она не зависит от какого-то внешнего влияния", - пояснил он.
Ульянов добавил, что при скачивании обновлений со сторонних ресурсов есть риск получить "кота в мешке".
"Тут определенные риски могут быть. Человек может скачать не то приложение, или то, которое имеет какую-то дополнительную функциональность, на которую он не рассчитывает. Оно может за его устройством где-то шпионить или какие-то дополнительные данные снимать", - предупредил специалист.
При этом Владимир Ульянов отмечает, что российские пользователи уже привыкли к ограничениям по приложениям, которые доступны в официальных магазинах, и в большинстве своем понимают, каким образом нужно действовать для того, чтобы скачать актуальные версии и устанавливать их.
Руководитель аналитического центра добавил, что снижает опасность скачать "что-то не то" использование официального сайта разработчика необходимого приложения.
"Если мы используем официальный сайт разработчика, в этом случае высокая вероятность того, что все будет хорошо. Это именно то приложение, которое вам требуется. Поэтому важно скачивать правильное приложение с правильного сайта. Не нужно ходить искать какие-то альтернативы", - заключил он.