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В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T16:30
2026-07-17T16:30
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. ДТП случилось в марте. Мужчина за рулем Kia не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.Вину обвиняемый признал, моральный вред частично возместил. Суд приговорил виновного к 1 году ограничения свободы и на два года лишил водительских прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в массовом ДТП в СевастополеВ Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
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дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, прокуратура республики крым, симферополь, дети, крым, новости крыма
В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком

В Симферополе водителю на год ограничили свободу за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком

16:30 17.07.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымЗа ДТП на парковке одного из торговых центров осужден житель Симферополя
За ДТП на парковке одного из торговых центров осужден житель Симферополя
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
ДТП случилось в марте. Мужчина за рулем Kia не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
"Автомобиль изменил траекторию движения в направлении припаркованных автомобилей, где совершил наезд на малолетнего пешехода 2017 года рождения", – сказано в сообщении.
Вину обвиняемый признал, моральный вред частично возместил. Суд приговорил виновного к 1 году ограничения свободы и на два года лишил водительских прав.
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