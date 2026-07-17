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В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T16:30
2026-07-17T16:30
2026-07-17T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 23-летний житель Симферополя ответит за аварию на парковке одного из торговых центров города, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. ДТП случилось в марте. Мужчина за рулем Kia не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.Вину обвиняемый признал, моральный вред частично возместил. Суд приговорил виновного к 1 году ограничения свободы и на два года лишил водительских прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал в массовом ДТП в СевастополеВ Севастополе перевозчик заплатит пенсионерке 700 тысяч за травму в автобусе"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
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В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
В Симферополе водителю на год ограничили свободу за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком