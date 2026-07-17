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В школах Крыма создали 421 "Парту Героя"
В школах Крыма создали 421 "Парту Героя" - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В школах Крыма создали 421 "Парту Героя"
В крымских школах в рамках Всероссийского образовательного проекта "Парта Героя" открыта 421 мемориальная парта. Об этом сообщили в Министерстве образования,... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T19:52
2026-07-17T19:52
2026-07-17T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В крымских школах в рамках Всероссийского образовательного проекта "Парта Героя" открыта 421 мемориальная парта. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма."Парта Героя" представляет собой ученический стол, на котором размещена информация о заслуженном человеке, вошедшем в историю Отечества или проявившем мужество в наше время. На каждой парте содержатся биографические данные, описание героического пути и фотография, а также QR-код, с помощью которого можно посетить официальный портал с подробной информацией о защитнике Родины.Право сидеть за "Партой Героя" предоставляется лучшим ученикам школ за успехи в учебе, активное участие в общественной, спортивной и научно-исследовательской жизни школы."Через примеры земляков, которые мужественно выполняли свой долг в годы Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и сегодня на передовой специальной военной операции, наши ребята учатся главному - искренней любви к Родине, верности своему народу и готовности защищать историческую правду", – отметила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Ранее сообщалось, что мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста. Мероприятие состоялось в рамках III Медиафорума "Журналистика в период СВО".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Диктант Победы" у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знанияПутин призвал выдвигать участников СВО на руководящие постыКрым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"
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школа, крым, новости крыма, память, герои крыма
В школах Крыма создали 421 "Парту Героя"
В крымских школах создали 421 мемориальную парту в рамках проекта "Парта Героя"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В крымских школах в рамках Всероссийского образовательного проекта "Парта Героя" открыта 421 мемориальная парта. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма.
"Экспозиции посвящены выдающимся личностям разных эпох, имеющим непосредственное отношение к конкретной школе, району или муниципалитету: ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам СВО, почетным гражданам, деятелям науки и культуры", – рассказали в министерстве.
"Парта Героя" представляет собой ученический стол, на котором размещена информация о заслуженном человеке, вошедшем в историю Отечества или проявившем мужество в наше время. На каждой парте содержатся биографические данные, описание героического пути и фотография, а также QR-код, с помощью которого можно посетить официальный портал с подробной информацией о защитнике Родины.
Право сидеть за "Партой Героя" предоставляется лучшим ученикам школ за успехи в учебе, активное участие в общественной, спортивной и научно-исследовательской жизни школы.
"Через примеры земляков, которые мужественно выполняли свой долг в годы Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и сегодня на передовой специальной военной операции, наши ребята учатся главному - искренней любви к Родине, верности своему народу и готовности защищать историческую правду", – отметила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
Ранее сообщалось,
что мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака открыли в Симферополе в Крымском федеральном университете имени Вернадского, в котором Александр учился на журналиста. Мероприятие состоялось в рамках III Медиафорума "Журналистика в период СВО".
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