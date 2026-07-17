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В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет
В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет
Днем в пятницу, 17 июля, в Севастополе снова увеличился дефицит мощности. Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях, сообщили РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T14:42
2026-07-17T14:42
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
севастопольэнерго
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1157730681.jpg?1784288521
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 17 июля, в Севастополе снова увеличился дефицит мощности. Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях, сообщили на предприятии.Речь идет о следующих адресах:- Северная сторона: пос. Кача, ул. Авиаторов, с. Солнечное, пос. Андреевка,- с. Орловка, ул. Качинское шоссе, с. Полюшко, пос. Осипенко, ул. Курчатова, Сухарная балка, ул. Береговая, ул. Эскадренная, бухта Голландия, ул. Богданова, ул. Братская, ул. Приморская, ул. Симонок, ул. Загордянского, ул. Баумана, ул. Циолковского, ул. Челюскинцев, ЗАО "С. Перовской";- инфраструктура: завод "Парус", ООО "Ремкор", АО "СМЗ", СК "Авлита",- ЖСК "Созведие", "Атлантис ЛТД".Уточняется, что проводимые энергетиками работы позволят максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями. По возможности специалисты будут стараться включить часть потребителей Гагаринского района.Ранее сообщалось, что утром в пятницу вСевастополе отключения света будут производится по схеме "2 через 6". Это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет

Энергетики Севастополя выполняют переключения в сетях из-за увеличения дефицита мощности

14:42 17.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 17 июля, в Севастополе снова увеличился дефицит мощности. Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях, сообщили на предприятии.
"Ориентировочно с 14:00 до 16:00 электроснабжение будет у части потребителей 1-й очереди", – рассказали в "Севастопольэнерго".
Речь идет о следующих адресах:
- Северная сторона: пос. Кача, ул. Авиаторов, с. Солнечное, пос. Андреевка,
- с. Орловка, ул. Качинское шоссе, с. Полюшко, пос. Осипенко, ул. Курчатова, Сухарная балка, ул. Береговая, ул. Эскадренная, бухта Голландия, ул. Богданова, ул. Братская, ул. Приморская, ул. Симонок, ул. Загордянского, ул. Баумана, ул. Циолковского, ул. Челюскинцев, ЗАО "С. Перовской";
- инфраструктура: завод "Парус", ООО "Ремкор", АО "СМЗ", СК "Авлита",
- ЖСК "Созведие", "Атлантис ЛТД".
Уточняется, что проводимые энергетиками работы позволят максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями. По возможности специалисты будут стараться включить часть потребителей Гагаринского района.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу вСевастополе отключения света будут производится по схеме "2 через 6". Это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.
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СевастопольНовости СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуСевастопольэнергоЭлектричество
 
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