https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-vyros-defitsit-moschnosti-gde-otklyuchili-svet-1157730681.html

В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет

В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет

Днем в пятницу, 17 июля, в Севастополе снова увеличился дефицит мощности. Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях, сообщили РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T14:42

2026-07-17T14:42

2026-07-17T14:42

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

севастопольэнерго

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 17 июля, в Севастополе снова увеличился дефицит мощности. Специалисты "Севастопольэнерго" выполняют переключения в электрических сетях, сообщили на предприятии.Речь идет о следующих адресах:- Северная сторона: пос. Кача, ул. Авиаторов, с. Солнечное, пос. Андреевка,- с. Орловка, ул. Качинское шоссе, с. Полюшко, пос. Осипенко, ул. Курчатова, Сухарная балка, ул. Береговая, ул. Эскадренная, бухта Голландия, ул. Богданова, ул. Братская, ул. Приморская, ул. Симонок, ул. Загордянского, ул. Баумана, ул. Циолковского, ул. Челюскинцев, ЗАО "С. Перовской";- инфраструктура: завод "Парус", ООО "Ремкор", АО "СМЗ", СК "Авлита",- ЖСК "Созведие", "Атлантис ЛТД".Уточняется, что проводимые энергетиками работы позволят максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями. По возможности специалисты будут стараться включить часть потребителей Гагаринского района.Ранее сообщалось, что утром в пятницу вСевастополе отключения света будут производится по схеме "2 через 6". Это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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