В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога
12:13 17.07.2026 (обновлено: 12:17 17.07.2026)
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снова воют сирены - в городе четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе этой ночью дважды звучали сирены воздушной тревоги. В первый раз губернатор города опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 22.41 в четверг, отбой прозвучал около двух часов ночи. В 5.21 снова дали сигнал тревоги. Ее отменили в 6 утра в пятницу. В пятницу сирены включали в 11:01. Опасность сохранялась около получаса. Спустя 50 минут в регионе снова объявили воздушную тревогу.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.