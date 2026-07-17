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В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова воют сирены - в городе четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T12:13
2026-07-17T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снова воют сирены - в городе четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе этой ночью дважды звучали сирены воздушной тревоги. В первый раз губернатор города опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 22.41 в четверг, отбой прозвучал около двух часов ночи. В 5.21 снова дали сигнал тревоги. Ее отменили в 6 утра в пятницу. В пятницу сирены включали в 11:01. Опасность сохранялась около получаса. Спустя 50 минут в регионе снова объявили воздушную тревогу.Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Севастополе снова звучат сирены - объявлена воздушная тревога

В Севастополе четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога

12:13 17.07.2026 (обновлено: 12:17 17.07.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снова воют сирены - в городе четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе этой ночью дважды звучали сирены воздушной тревоги. В первый раз губернатор города опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 22.41 в четверг, отбой прозвучал около двух часов ночи. В 5.21 снова дали сигнал тревоги. Ее отменили в 6 утра в пятницу. В пятницу сирены включали в 11:01. Опасность сохранялась около получаса. Спустя 50 минут в регионе снова объявили воздушную тревогу.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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