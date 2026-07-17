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В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:47
2026-07-17T15:47
2026-07-17T16:20
теракт
предотвращение терактов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Отмечается, что фигурант придерживается "выраженных национал-сепаратистских взглядов" и после начала специальной военной операции стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет при атаках на Крым.Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.В августе прошлого года сотрудники УФСБ задержали фигуранта. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для осуществления дистанционного взрыва.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт, предотвращение терактов в крыму, видео
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
В Севастополе предотвратили теракт у Памятного знака в честь 300-летию флота
15:47 17.07.2026 (обновлено: 16:20 17.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
Отмечается, что фигурант придерживается "выраженных национал-сепаратистских взглядов" и после начала специальной военной операции стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет при атаках на Крым.
"Весной 2025 года фигурант обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения террористического акта – взрыва у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе", - говорится в сообщении.
Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.
В августе прошлого года сотрудники УФСБ задержали фигуранта. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для осуществления дистанционного взрыва.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов
, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.