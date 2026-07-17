Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-predotvratili-terakt-u-pamyatnika-300-letiya-rossiyskogo-flota-1157738447.html
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T15:47
2026-07-17T16:20
теракт
предотвращение терактов в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157739524_62:0:1216:649_1920x0_80_0_0_d7c2d4b41867b20e75cb32e752977697.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Отмечается, что фигурант придерживается "выраженных национал-сепаратистских взглядов" и после начала специальной военной операции стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет при атаках на Крым.Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.В августе прошлого года сотрудники УФСБ задержали фигуранта. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для осуществления дистанционного взрыва.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/11/1157739524_206:0:1071:649_1920x0_80_0_0_cd8d8008ad23bb52a3227e8141d030ae.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт, предотвращение терактов в крыму, видео
В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота

В Севастополе предотвратили теракт у Памятного знака в честь 300-летию флота

15:47 17.07.2026 (обновлено: 16:20 17.07.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
Отмечается, что фигурант придерживается "выраженных национал-сепаратистских взглядов" и после начала специальной военной операции стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет при атаках на Крым.
"Весной 2025 года фигурант обучился изготовлению и применению взрывных устройств, после чего летом того же года незаконно изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения террористического акта – взрыва у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе", - говорится в сообщении.
Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.
В августе прошлого года сотрудники УФСБ задержали фигуранта. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для осуществления дистанционного взрыва.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.
 
ТерактПредотвращение терактов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны
16:34Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет
16:30В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
16:12Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
16:06Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России
15:56Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
15:47В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
15:40Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
15:30Зеленский решил избавиться от Умерова
15:24Избран новый глава администрации Евпатории
15:10Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
15:00Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит
14:42В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет
14:35Житель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд
14:26В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия
14:17Крымский мост - ситуация после открытия движения
14:10Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
14:07Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье
13:53Около 4 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами в Крыму
13:41Движение по Крымскому мосту возобновили
Лента новостейМолния