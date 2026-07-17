https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-predotvratili-terakt-u-pamyatnika-300-letiya-rossiyskogo-flota-1157738447.html

В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота

В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота

57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T15:47

2026-07-17T15:47

2026-07-17T16:20

теракт

предотвращение терактов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 57-летний уроженец Винницкой области предстанет перед судом за подготовку теракта. Мужчина готовил взрыв самодельной бомбы у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Об этом сообщают Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю и прокуратура города.Отмечается, что фигурант придерживается "выраженных национал-сепаратистских взглядов" и после начала специальной военной операции стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет при атаках на Крым.Бомбу, содержащую более 1,2 кг смесевого взрывчатого вещества и более 250 граммов металлических болтов и винтов в качестве поражающих элементов, злоумышленник хранил по месту своего проживания.В августе прошлого года сотрудники УФСБ задержали фигуранта. При осмотре автомобиля обвиняемого изъят радиопульт для осуществления дистанционного взрыва.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.Ранее ФСБ России предотвратила серию терактов, беспрецедентных по своему масштабу и степени угрозы. Организованы они были украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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