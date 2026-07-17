https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-ogranichili-elektrosnabzhenie-1157713215.html

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T07:17

2026-07-17T07:17

2026-07-17T08:49

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

севастопольэнерго

энергосистема крыма

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111694/70/1116947079_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_daf02301eb43fb18b241e68ad1dd1717.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщает предприятие Севастопольэнерго."Вниманию потребителей! По команде диспетчера Черноморского РДУ в 06:52 17 июля введен режим временного ограничения электроснабжения", - говорится в сообщении.До 09.00 электроснабжение будет ограничено у части потребителей 2-й очереди по следующим адресам:Ленинский район ул. Стахановцев, частично ул. Хрусталева, ул. Токарева, пр-д Токарева, ул. Куликово поле, ул. Курганная, ул. Николая Музыки, ул. Шабалина, ул. Соловьева, ул. Генерала Хрюкина, ул. Генерала Лебедя, ул. Гидрографическая, пр. Эдельвейсовый, ул. Промышленная, частично ул. Индустриальная, 3 км и 4 км Балаклавского шоссе, ул. Генерала Коломийца, ул. Маршала Бирюзова, хутор Отрадный, ул. Маршала Геловани, ул. Лоцманская, частично Камышовое шоссе, ул. Буденного, ул. Ватутина, ул. Кожанова, ул. Руднева, ул. Молочная, пр-д Аэродромный, ул. Генерала Ракова, ул. Мечникова, ул. Галины Петровой, ул. Декабристов, пр-кт Генерала Острякова. Инфраструктура: ТЦ "Лаванда", ТЦ "SeaMall", ТЦ "Муссон", ТЦ "Ниагара", "УютСтрой" (ул. Отрадная 15), завод "Маяк", завод "ЖБИ", ООО "Спецстрой", СК "Альтернатива", ООО "Крымская молочная компания", ЖСК "Анит-Т", пляж "Омега". Гагаринский район частично пр-кт Октябрьской Революции, частично пр-кт Столетовский, частично ул. Тараса Шевченко, частично ул. Комбрига Потапова, частично ул. Александра Маринеско, частично ул. Колобова, частично ул. Героев Бреста, частично ул. Адмирала Фадеева, частично ул. Молодых Строителей, частично ул. Маячная, частично ул. Александра Косарева, частично ул. Парковая, частично ул. Летчиков, частично ул. Готская, частично Крепостное шоссе, частично Фиолентовское шоссе, ул. Скифская, ул. Стрелецкая, ул. Вакуленчука, ул. Отрадная, ул. Надежды Островской, ул. Ерошенко, ул. Волнистая, ул. Красивая, ул. Меньшикова, ул. Глухова, ул. Лизы Чайкиной, ул. Репина, пл. 50 лет СССР, просп. Юрия Гагарина, ул. Павла Дыбенко, ул. Тульская, пр-д Стрелецкий, ул. Учительская, ул. Университетская, ул. Крупской, хутор Пятницкого, ул. Щелкунова, ул. Ручьевая, ул. Шостака, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Гавена, ул. Ефремова, ул. Коралловая, частично Юхарина балка. Центр города пл. Восставших, ул. Карантинная, ул. Пионерская, ул. Пожарова, ул. Понтонная, ул. Железнякова, ул. Трудовая, ул. 6 Бастионная, ул. 4 Бастионная, ул. Керченская, ул. Костомаровская, ул. Батумская, ул. Новороссийская, ул. Щорса, ул. Коммунистическая, ул. Льва Толстого, ул. Гоголя, Загородняя балка, ул. Частника, ул. Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, ул. Древняя, Мартынова бухта, ул. Олега Кошевого, ул. Капитанская, ул. Генерала Петрова, ул. Кулакова, ул. Большая Морская, ул. Харьковская, наб. Адмирала Клокачева, ул. Стрелецкий спуск. Нахимовский район Северная сторона: Мекензиевы Горы, ул. Нефедова, ул. Туманная, ул. Приятная, ул. Энергетиков, пос. Любимовка, частично Качинское шоссе, с. Фруктовое, пос. Голландия, ул. Федоровская, ул. Батарейная, ул. Южногородская. Инкерман и прилегающие территории ул. Лабораторное шоссе, частично ул. Горпищенко, ул. Арсенальная, ул. Килен-Балка, ул. Мореходная, ул. Генерала Жидилова, ул. Гранатная, Троицкая балка, ул. Ангарская, ул. Георгиевская Балка, Троицкий причал. Байдарская долина и ЮБКс. Тыловое, с. Орлиное, с. Родниковое, с. Подгорное, с. Павловка, с. Широкое, с. Передовое, с. Ново-Бобровка, с. Россошанка, с. Гончарное, с. Резервное, с. Кизиловое, с. Оборонное, с. Благодать, с. Хмельницкое, с. Морозовка, пос. Сахарная Головка, 2-е отделение Золотой Балки. пос. Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК, частично Автодорога Ялта-Севастополь.Также дополнительно из-за дефицита мощности в 8:40 дополнительно обесточены потребители: частично пр-кт Октябрьской Революции, частично пр-кт Столетовский, частично ул. Тараса Шевченко, частично ул. Комбрига Потапова, частично ул. Александра Маринеско, частично ул. Колобова, частично ул. Героев Бреста, частично ул. Адмирала Фадеева, частично ул. Молодых Строителей, частично ул. Маячная, частично ул. Александра Косарева, частично ул. Парковая, частично ул. Летчиков, частично ул. Готская, частично Крепостное шоссе, частично Фиолентовское шоссе, ул. Скифская, ул. Стрелецкая, ул. Вакуленчука, ул. Отрадная, ул. Надежды Островской, ул. Ерошенко, ул. Волнистая, ул. Красивая, ул. Меньшикова, ул. Глухова, ул. Лизы Чайкиной, ул. Репина, пл. 50 лет СССР, просп. Юрия Гагарина, ул. Павла Дыбенко, ул. Тульская, пр-д Стрелецкий, ул. Учительская, ул. Университетская, ул. Крупской, хутор Пятницкого, ул. Щелкунова, ул. Ручьевая, ул. Шостака, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Гавена, ул. Ефремова, ул. Коралловая, частично Юхарина балка.В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит на полуостровеВ Севастополе предложили обнулить налоги для бизнеса в условиях ЧСКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электричество