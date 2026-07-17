В Севастополе объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Севастополе
11:02 17.07.2026 (обновлено: 11:03 17.07.2026)
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил глава города в социальных сетях.
Одновременно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.
В Севастополе этой ночью дважды звучали сирены воздушной тревоги. В первый раз губернатор города Михаил Развожаев опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 22.41 в четверг, отбой прозвучал около двух часов ночи. В 5.21 снова дали сигнал тревоги. Ее отменили в 6 утра в пятницу. О последствиях не сообщалось.
Сирены воздушной тревоги в Севастополе звучат с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.