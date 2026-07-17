https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-obekty-kulturnogo-naslediya-otdadut-v-arendu-za-odin-rubl-1157726994.html

В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль

В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль

В Севастополе здания из списка объектов культурного наследия можно будет арендовать за один рубль за квадратный метр при условии реставрации. Как сообщил в... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T13:28

2026-07-17T13:28

2026-07-17T13:28

севастополь

новости севастополя

восстановление объектов культуры в крыму

михаил развожаев

реставрация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе здания из списка объектов культурного наследия можно будет арендовать за один рубль за квадратный метр при условии реставрации. Как сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев, новый порядок аренды таких объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, принят на заседании правительства Севастополя.По его словам, не более двух лет из этого срока отводится на подготовку и согласование проектной документации. После завершения реставрации и ввода объекта в эксплуатацию сохраняется право на льготную аренду. Приемку выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию будет подтверждать Севнаследие. При этом новый механизм распространяется только на объекты, состояние которых официально признано неудовлетворительным, подчеркнул губернатор. И добавил, что аналогичные программы уже действуют и хорошо показали себя в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России.В Крыму за годы в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч, сообщал ранее заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие КрымаРазрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штрафКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, восстановление объектов культуры в крыму, михаил развожаев, реставрация