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В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль
В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль
В Севастополе здания из списка объектов культурного наследия можно будет арендовать за один рубль за квадратный метр при условии реставрации. Как сообщил в... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T13:28
2026-07-17T13:28
севастополь
новости севастополя
восстановление объектов культуры в крыму
михаил развожаев
реставрация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе здания из списка объектов культурного наследия можно будет арендовать за один рубль за квадратный метр при условии реставрации. Как сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев, новый порядок аренды таких объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, принят на заседании правительства Севастополя.По его словам, не более двух лет из этого срока отводится на подготовку и согласование проектной документации. После завершения реставрации и ввода объекта в эксплуатацию сохраняется право на льготную аренду. Приемку выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию будет подтверждать Севнаследие. При этом новый механизм распространяется только на объекты, состояние которых официально признано неудовлетворительным, подчеркнул губернатор. И добавил, что аналогичные программы уже действуют и хорошо показали себя в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России.В Крыму за годы в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч, сообщал ранее заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие КрымаРазрушение исторической дачи в Феодосии – собственник заплатит штрафКакие объекты отреставрируют в Крыму в 2026 году
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, восстановление объектов культуры в крыму, михаил развожаев, реставрация
В Севастополе объекты культурного наследия отдадут в аренду за один рубль

В Севастополе объекты культурного наследия можно будет арендовать за один рубль – власти

13:28 17.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкВид города Севастополя
Вид города Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе здания из списка объектов культурного наследия можно будет арендовать за один рубль за квадратный метр при условии реставрации. Как сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев, новый порядок аренды таких объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, принят на заседании правительства Севастополя.

"Теперь такие объекты смогут передаваться в аренду на срок до 49 лет через аукцион. Начальная арендная плата составит 1 рубль за квадратный метр в год. Льготная ставка будет действовать только при обязательном условии: арендатор должен полностью выполнить работы по сохранению объекта в течение семи лет", – пояснил условия Развожаев.

По его словам, не более двух лет из этого срока отводится на подготовку и согласование проектной документации. После завершения реставрации и ввода объекта в эксплуатацию сохраняется право на льготную аренду. Приемку выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию будет подтверждать Севнаследие. При этом новый механизм распространяется только на объекты, состояние которых официально признано неудовлетворительным, подчеркнул губернатор. И добавил, что аналогичные программы уже действуют и хорошо показали себя в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России.
В Крыму за годы в составе России не был утрачен ни один объект культурного наследия и число их растет, на сегодняшний день их порядка пяти тысяч, сообщал ранее заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РК Александр Жаворонков.
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СевастопольНовости СевастополяВосстановление объектов культуры в КрымуМихаил РазвожаевРеставрация
 
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