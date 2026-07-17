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В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
В Севастополе на субботу, 18 июля, запретили продажу топлива в канистры. Залить топливо можно только в бак авто, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T22:06
2026-07-17T22:06
2026-07-17T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на субботу, 18 июля, запретили продажу топлива в канистры. Залить топливо можно только в бак авто, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
22:06 17.07.2026 (обновлено: 22:19 17.07.2026)