Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-na-18-iyulya-zapretili-prodazhu-topliva-v-kanistry-1157750645.html
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
В Севастополе на субботу, 18 июля, запретили продажу топлива в канистры. Залить топливо можно только в бак авто, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T22:06
2026-07-17T22:19
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:837:2153:2048_1920x0_80_0_0_6d2a16ac0a141601bb1db71e06fdd160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на субботу, 18 июля, запретили продажу топлива в канистры. Залить топливо можно только в бак авто, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0079c05a75935fccc6dabfbd3c69bf4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры

В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры

22:06 17.07.2026 (обновлено: 22:19 17.07.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБензин в канистрах
Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе на субботу, 18 июля, запретили продажу топлива в канистры. Залить топливо можно только в бак авто, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Рассылка QR-кодов начнется сегодня с 22:00. Заправка в канистры запрещена. Заправить топливо можно будет только в бак машины", - сказал он.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:06В Севастополе на 18 июля запретили продажу топлива в канистры
21:56ВКонтакте и МАКС исчезли из Google Play: что делать россиянам
21:38Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии
21:37В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт
21:29Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки - ранены две женщины
21:13В Крыму создали интерактивную схему размещения рекламы
20:59Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99%
20:49Зачем Трамп пугает американских избирателей Россией и КНР
20:38Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия
20:33105 беспилотников: над Крымом и морями отработала ПВО
20:26В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов
20:16Житель Анапы попался на шпионаже и получил 15 лет
19:52В школах Крыма создали 421 "Парту Героя"
19:46Правительство Украины назначило Хмару врио главы минобороны
19:36На территории Судакской крепости начались новые раскопки
19:14Идеальные метеоусловия: погода на выходных в Крыму
19:05От дронов до варенья: как Крым и Севастополь помогают фронту
18:51Как изменились цены в Крыму в июне
18:33Беспилотник упал на многоэтажку в Липецке
18:29Мощное землетрясение произошло у берегов Гватемалы
Лента новостейМолния