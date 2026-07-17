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В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт
В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт
В Севастополе менеджер кафе украл у заведения более 230 тысяч рублей, чтобы делать ставки на спорт. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T21:37
2026-07-17T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе менеджер кафе украл у заведения более 230 тысяч рублей, чтобы делать ставки на спорт. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику грозит до 5 лет колонии.Пойти на преступление 45-летнего приезжего из Краснодара с криминальным прошлым подтолкнуло пристрастие к ставкам на спорт. В погоне за большим выигрышем за четыре месяца он присвоил около 200 тысяч рублей из сейфа, к которому у него был свободный доступ, еще 30 тысяч украл из другого сейфа, тайно взяв от него ключи.Управляющий заведения, обнаружив пропажу денег, обратился в полицию. Подозреваемый задержан. Открыто уголовное дело, по которому фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воров-альпинистов задержали на КубаниВ России с начала года число преступлений снизилось на 16,5%Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе менеджер кафе воровал деньги у заведения для ставок на спорт

В Севастополе менеджер кафе украл у заведения более 230 тысяч рублей для ставок на спорт

21:37 17.07.2026
 
© Fotolia / Vinicius Tupinamba / Перейти в фотобанкСейф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе менеджер кафе украл у заведения более 230 тысяч рублей, чтобы делать ставки на спорт. Как сообщает пресс-служба полиции города, злоумышленнику грозит до 5 лет колонии.
"Мужчина, пользуясь беспрепятственным доступом к рабочему сейфу, тайно брал деньги и тратил их на собственные нужды. На счету фигуранта – четыре факта присвоения средств и кража на общую сумму более 230 тысяч рублей", – сообщают правоохранители.
Пойти на преступление 45-летнего приезжего из Краснодара с криминальным прошлым подтолкнуло пристрастие к ставкам на спорт. В погоне за большим выигрышем за четыре месяца он присвоил около 200 тысяч рублей из сейфа, к которому у него был свободный доступ, еще 30 тысяч украл из другого сейфа, тайно взяв от него ключи.
Управляющий заведения, обнаружив пропажу денег, обратился в полицию. Подозреваемый задержан. Открыто уголовное дело, по которому фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
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