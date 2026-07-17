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В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов
В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов
В Севастополе в пятницу отключения света будут производится по схеме 2 часа через 6 часов. Как сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго", это связано с РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T09:49
2026-07-17T09:49
2026-07-17T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу отключения света будут производится по схеме 2 часа через 6 часов. Как сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго", это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.Чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями, специалисты "Севастопольэнерго" выполняют необходимые переключения в электрических сетях.Так, в ближайшие 2 часа с 10:00 до 12:00 электроснабжение будет у части потребителей второй очереди. Адреса указаны на сайте и в соцсетях "Севастопольэнерго".Жителей города просят учитывать, что это ориентировочный режим. Время включения и отключения может меняться в зависимости от нагрузки энергосистемы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили электроснабжениеКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваНа ЮБК обесточены четыре села и семь поселков
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севастополь, севастопольэнерго, новости севастополя, крым, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов
В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов
09:49 17.07.2026 (обновлено: 09:59 17.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу отключения света будут производится по схеме 2 часа через 6 часов. Как сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго", это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя по команде диспетчера Черноморского РДУ увеличился дефицит мощности. Из-за этого сохранить привычный режим временных ограничений "3 через 3" сейчас технически невозможно", – проинформировали в компании
Чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями, специалисты "Севастопольэнерго" выполняют необходимые переключения в электрических сетях.
"До стабилизации ситуации мы будем придерживаться графика "2 через 6".Это означает, что если сейчас у вас есть электроэнергия, она будет подаваться около 2 часов, после чего последует отключение ориентировочно на 6 часов. Если в настоящий момент электроэнергии нет, ее включение также ожидается через 6 часов", – разъяснили на предприятии.
Так, в ближайшие 2 часа с 10:00 до 12:00 электроснабжение будет у части потребителей второй очереди. Адреса указаны на сайте и в соцсетях "Севастопольэнерго".
Жителей города просят учитывать, что это ориентировочный режим. Время включения и отключения может меняться в зависимости от нагрузки энергосистемы.
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