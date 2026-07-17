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В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов

В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов

В Севастополе в пятницу отключения света будут производится по схеме 2 часа через 6 часов. Как сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго", это связано с РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T09:49

2026-07-17T09:49

2026-07-17T09:59

севастополь

севастопольэнерго

новости севастополя

крым

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу отключения света будут производится по схеме 2 часа через 6 часов. Как сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго", это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.Чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между всеми потребителями, специалисты "Севастопольэнерго" выполняют необходимые переключения в электрических сетях.Так, в ближайшие 2 часа с 10:00 до 12:00 электроснабжение будет у части потребителей второй очереди. Адреса указаны на сайте и в соцсетях "Севастопольэнерго".Жителей города просят учитывать, что это ориентировочный режим. Время включения и отключения может меняться в зависимости от нагрузки энергосистемы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили электроснабжениеКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваНа ЮБК обесточены четыре села и семь поселков

севастополь

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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