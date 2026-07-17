Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/v-sevastopole-17-iyulya-ne-budet-svobodnoy-prodazhi-benzina-na-seti-azs-1157716218.html
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС
В Севастополе в пятницу, 17 июля, не будут продавать топливо на сети заправок "Атан". Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T10:01
2026-07-17T10:01
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871175_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_78bcf2ed950b4d4df875d04a732c1524.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 17 июля, не будут продавать топливо на сети заправок "Атан". Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.В четверг Развожаев сообщал, что в Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. До этого губернатор также информировал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливоВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыДля Крыма создают новую систему снабжения топливом
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871175_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_fa0496ce8361de8571b674865ac5ae8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС

В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС "Атан" - Развожаев

10:01 17.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичМужчина заправляет автомобиль бензином
Мужчина заправляет автомобиль бензином - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 17 июля, не будут продавать топливо на сети заправок "Атан". Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.
"На заправках "АТАН" сегодня свободной продажи топлива не будет", - написал глава города.
В четверг Развожаев сообщал, что в Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. До этого губернатор также информировал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливо
В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:13Ялтинец случайно убил знакомого во время ссоры за парковку
10:01В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС
09:49В Севастополе из-за дефицита мощности введен график 2 часа через 6 часов
09:42Крымским электричкам назначили две дополнительные остановки
09:32ВС РФ ударили по цехам сборки дронов и резервуарам с топливом в Одессе
09:24В России растет число смерчей
09:12Вопреки ограничениям: спортсмены из Крыма побеждают и завоевывают медали
09:05Крымский мост сейчас - ситуация с обеих сторон Керченского пролива
08:48В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах
08:42Где в Крыму не будет воды в пятницу
08:19Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь
07:59Серия ударов высокоточным оружием нанесена по портам Одессы
07:53Специалист по террору: кого Зеленский назначит главой СБУ – мнение
07:40День основания морской авиации Военно-Морского флота России – инфографика
07:30Железная дорога повреждена в Воронежской области
07:17В Севастополе ограничили электроснабжение
07:07Крымский мост - ситуация после многочасовой остановки движения
06:50Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления
06:33В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
06:15Новости Крыма: что происходит на полуострове
Лента новостейМолния