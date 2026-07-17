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В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС
В Севастополе в пятницу, 17 июля, не будут продавать топливо на сети заправок "Атан". Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 17 июля, не будут продавать топливо на сети заправок "Атан". Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.В четверг Развожаев сообщал, что в Севастополе выпускают дополнительную партию QR-кодов на заправку бензином АИ-92 по 30 литров. До этого губернатор также информировал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь переходит на новую систему выдачи QR-кодов на топливоВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыДля Крыма создают новую систему снабжения топливом
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В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на сети АЗС
В Севастополе 17 июля не будет свободной продажи бензина на АЗС "Атан" - Развожаев