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В российских школах появятся два новых предмета

В российских школах появятся два новых предмета - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В российских школах появятся два новых предмета

В школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два других. Об этом сообщили в Министерстве просвещения... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T10:25

2026-07-17T10:25

2026-07-17T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) на два других. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.Предполагается, что новые учебные курсы займут по 34 часа обучения каждый. По данным министерства, в рамках курса "Безопасность жизнедеятельности" школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Также будут подняты темы дорожной безопасности, природных опасностей, правил поведения при посещении массовых мероприятий, безопасности в цифровой среде.Курс "Начальная военная подготовка" направлен на формирование основ защиты государства и готовности к военной службе, пояснили в Минпросвещения. Школьники изучат принципы национальной безопасности, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны, использование средств защиты, правила при объявлении эвакуации. Также на уроках поговорят о подготовке к военной службе, воинской дисциплине, противодействии экстремизму и терроризму."Наша задача – сделать предмет ОБЗР наиболее практико-ориентированным. Важно, чтобы в непростых жизненных ситуациях ребята знали четкий алгоритм действий", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее сообщалось, что в России к 2027 году будут разработаны новые учебники по биологии, физике и химии для старших классов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минпросвещения подготовили регламент действий учителя при срыве урокаГрафик каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФЕдиный учебник по географии появится в школах РФ в 2028 году

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минпросвещения рф, школа, образование в россии, россия, новости