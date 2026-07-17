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В России растет число смерчей - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В России растет число смерчей
В России растет число смерчей - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В России растет число смерчей
В России ежегодно фиксируют от одного до пяти разрушительных смерчей. Сезон опасных явлений становится более длинным, но лишь малая часть смерчей вызывает... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T09:24
2026-07-17T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В России ежегодно фиксируют от одного до пяти разрушительных смерчей. Сезон опасных явлений становится более длинным, но лишь малая часть смерчей вызывает разрушения. Об этом сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.Андрей Шихов подчеркнул, что случаи масштабных разрушений отмечаются два-четыре раза за десятилетие. При этом сезон смерчей становится все более длинным.По его словам, показателен в этом плане сильный смерч в Клинском районе Московской области 28 сентября 2024 года. Раньше такие поздние случаи не наблюдались. Иными словами, рост идет скорее за счет расширения сезона. Аналогичная ситуация происходит и в США.22 июня мощный разрушительный смерч обрушился на уральский город Кушва в Свердловской области. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены, в городе вводили режим ЧС.Также в июне в акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОСПридет ли в Крым экстремальная жараНе допустить перегрева: в Крыму из-за жары растет смертность
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погода, россия, смерч, климат, новости
В России растет число смерчей

В России фиксируют от одного до пяти разрушительных смерчей в год - географ

09:24 17.07.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа Сочи обрушатся смерчи
На Сочи обрушатся смерчи
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В России ежегодно фиксируют от одного до пяти разрушительных смерчей. Сезон опасных явлений становится более длинным, но лишь малая часть смерчей вызывает разрушения. Об этом сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.
"В России могут возникать разрушительные торнадо, в год бывает от одного до пяти случаев сильных торнадо - F3 и выше по шкале Фуджита, то есть как в Кушве. Но благодаря низкой плотности населения лишь малая их часть вызывает разрушения в населенных пунктах", - рассказал собеседник агентства.
Андрей Шихов подчеркнул, что случаи масштабных разрушений отмечаются два-четыре раза за десятилетие. При этом сезон смерчей становится все более длинным.
По его словам, показателен в этом плане сильный смерч в Клинском районе Московской области 28 сентября 2024 года. Раньше такие поздние случаи не наблюдались. Иными словами, рост идет скорее за счет расширения сезона. Аналогичная ситуация происходит и в США.
22 июня мощный разрушительный смерч обрушился на уральский город Кушва в Свердловской области. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены, в городе вводили режим ЧС.
Также в июне в акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы.
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