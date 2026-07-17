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В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем
В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем
Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T13:12
2026-07-17T13:04
топливо
дизельное топливо
импорт
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минэнерго России.Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов, уточнили в ведомстве."Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей", – цитирует пресс-служба Министерства энергетики РФ главу ведомства Сергея Цивилева.Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям, сообщал ранее на этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал законКогда Крым получит субсидии на закупку топлива – ответ Аксенова
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РИА Новости Крым
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топливо, дизельное топливо, импорт, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости
В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем

Кабмин распространил механизм импортного демпфера на дизельное топливо

13:12 17.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото
Эшелон с топливом во время разгрузки на базе нефтепродуктов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минэнерго России.
"Поправками в Налоговый кодекс, одобренными правительством, предлагается установить импортный демпфер для дизельного топлива по аналогии с демпфером для автомобильного бензина", – информирует профильное министерство.
Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов, уточнили в ведомстве.
"Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей", – цитирует пресс-служба Министерства энергетики РФ главу ведомства Сергея Цивилева.
Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям, сообщал ранее на этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак.
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ТопливоДизельное топливоИмпортМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Новости
 
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