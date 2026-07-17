https://crimea.ria.ru/20260717/v-rossii-prinyali-dopolnitelnuyu-meru-dlya-obespecheniya-rynka-dizelem-1157725702.html

В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем

В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелем

Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T13:12

2026-07-17T13:12

2026-07-17T13:04

топливо

дизельное топливо

импорт

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительством РФ принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минэнерго России.Демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов, уточнили в ведомстве."Мера позволит при необходимости оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок и способствуя надежному обеспечению потребностей российских потребителей", – цитирует пресс-служба Министерства энергетики РФ главу ведомства Сергея Цивилева.Внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям, сообщал ранее на этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Создан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в РоссииБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал законКогда Крым получит субсидии на закупку топлива – ответ Аксенова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, дизельное топливо, импорт, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), новости