https://crimea.ria.ru/20260717/v-krymu-zavershili-gazifikatsiyu-esche-odnogo-sela-1157743313.html

В Крыму завершили газификацию еще одного села

В Крыму завершили газификацию еще одного села - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Крыму завершили газификацию еще одного села

В Первомайском районе Крыма при содействии Москвы завершены работы по газификации села Фрунзе, еще в двух населенных пунктах продолжаются работы по... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T17:30

2026-07-17T17:30

2026-07-17T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма при содействии Москвы завершены работы по газификации села Фрунзе, еще в двух населенных пунктах продолжаются работы по строительству сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымгазсети".Уточняется, что на эти цели из бюджета города Москвы выделено 57,5 млн рублей. В июле этого года в селе введено в эксплуатацию более 10,5 км уличных сетей газоснабжения. Таким образом, у каждого местного жителя появилась возможность пользоваться голубым топливом.С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа остаются около 450, сообщал ранее глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицирут в 2026 годуВ Севастополе продлили программу льготной догазификацииВ Крыму подключили к газу еще три села

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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