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В Крыму создали интерактивную схему размещения рекламы
В Крыму создали интерактивную схему размещения рекламы - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Крыму создали интерактивную схему размещения рекламы
В Крыму в рамках федерального проекта "Государство для людей" разработана интерактивная схема размещения рекламных конструкций. Об этом сообщили в Мининформе... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T21:13
2026-07-17T21:13
2026-07-17T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках федерального проекта "Государство для людей" разработана интерактивная схема размещения рекламных конструкций. Об этом сообщили в Мининформе Крыма.По информации министерства, созданная схема позволит администрациям муниципальных образований эффективно вести учет и контролировать размещение наружной рекламы, а предпринимателям - оперативно получать актуальные сведения для планирования своей деятельности.Ожидается, что новый инструмент окажет положительное влияние на рост доходов местных бюджетов за счет прозрачного учета мест для размещения рекламы.Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России заявил, что в стране еще много необоснованной рекламы на латинице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадахВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнениеЛучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции
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крым, новости крыма, реклама, мининформ крыма
В Крыму создали интерактивную схему размещения рекламы
Интерактивная схема размещения рекламных конструкций разработана в Крыму