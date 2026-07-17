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В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов
В Крыму двое школьников при пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в республиканском минобразе. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T20:26
2026-07-17T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму двое школьников при пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в республиканском минобразе.Всего воспользоваться шансом на пересдачу в Крыму решили 1402 выпускника, что составило 21,3% от общего количества участников в основной период.Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Дополнительными днями для сдачи экзамена в Крыму были определены 8 и 9 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентовВ России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскомуВыпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ
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4.7
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В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму двое выпускников на пересдаче ЕГЭ набрали по 100 баллов - минобраз

20:26 17.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСдача экзамена
Сдача экзамена
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму двое школьников при пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в республиканском минобразе.
"Улучшили свой результат 1000 участников, при этом два выпускника по итогам пересдач набрали максимальные 100 баллов. Сохранили прежний результат 166 участников. Ухудшили результат: 227 участников (сдали экзамен ниже показателей основного периода)", - сообщили в ведомстве.
Всего воспользоваться шансом на пересдачу в Крыму решили 1402 выпускника, что составило 21,3% от общего количества участников в основной период.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Дополнительными днями для сдачи экзамена в Крыму были определены 8 и 9 июля.
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