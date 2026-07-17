https://crimea.ria.ru/20260717/v-krymu-dvoe-vypusknikov-peresdali-ege-na-100-ballov-1157748416.html

В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов

В Крыму двое школьников при пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в республиканском минобразе. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T20:26

2026-07-17T20:26

2026-07-17T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму двое школьников при пересдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрали максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в республиканском минобразе.Всего воспользоваться шансом на пересдачу в Крыму решили 1402 выпускника, что составило 21,3% от общего количества участников в основной период.Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору. Дополнительными днями для сдачи экзамена в Крыму были определены 8 и 9 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентовВ России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскомуВыпускники российских школ поставили рекорд по результативности ЕГЭ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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