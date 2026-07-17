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В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах
В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах
В Крыму частично восстановили электроснабжение населенных пунктов, которые ранее были обесточены из-за атак ВСУ на энергосистему полуострова. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T08:48
2026-07-17T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму частично восстановили электроснабжение населенных пунктов, которые ранее были обесточены из-за атак ВСУ на энергосистему полуострова. Об этом в пятницу сообщили в компании "Крымэнерго".При этом три энергорайона на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро пятницы по-прежнему остаются частично обесточенными. Сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов, отметили на предприятии.Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети.Ранее сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму не будет воды в пятницуВ Севастополе ограничили электроснабжениеНовости Крыма: что происходит на полуострове
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В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах

В Крыму частично восстановили электроснабжение обесточенных районов

08:48 17.07.2026 (обновлено: 08:58 17.07.2026)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму частично восстановили электроснабжение населенных пунктов, которые ранее были обесточены из-за атак ВСУ на энергосистему полуострова. Об этом в пятницу сообщили в компании "Крымэнерго".
"Из-за вражеских атак на объекты энергоснабжения были обесточены некоторые населенные пункты полуострова. Частично электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
При этом три энергорайона на севере, востоке и западе Крыма по состоянию на утро пятницы по-прежнему остаются частично обесточенными. Сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов, отметили на предприятии.
Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети.
Ранее сообщалось, что в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены.
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