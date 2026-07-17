https://crimea.ria.ru/20260717/v-kakikh-merakh-podderzhki-nuzhdayutsya-vinodely-iz-kryma--mnenie-1157690501.html
В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
К непростой ситуации в Крыму и Севастополе на фоне введения ЧС местные виноделы относятся как к стихийному бедствию вроде засухи и возвратных заморозков. Тем не РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T06:33
2026-07-17T06:33
2026-07-17T06:33
мнения
олег николаев
виноделие в крыму
виноделие
господдержка
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Пережить трудности виноделам Крыма и Севастополя поможет федеральная поддержка – мнение
Пережить трудности виноделам Крыма и Севастополя поможет федеральная поддержка – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. К непростой ситуации в Крыму и Севастополе на фоне введения ЧС местные виноделы относятся как к стихийному бедствию вроде засухи и возвратных заморозков. Тем не менее, чтобы пережить трудности, многим сегодня нужна поддержка не только федерального центра, но и властей и коллег из других регионов России, в том числе соседних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член генсовета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.Госдума на днях внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", разрешив размещать рекламные конструкции на зданиях, сооружениях и вдоль автомобильных дорог общего пользования в южных регионах России там, где сосредоточены производственные мощности отечественной винодельческой отрасли. В Комитете по экономической политике считают, что реализация инициативы поспособствует росту узнаваемости вин российского производства, в том числе продукта из Крыма.По словам Николаева, несмотря на то, что это закон не о рекламе готового продукта, то есть вина – рекламировать можно только себя как винодела и свое хозяйство, – принятый документ для крымских виноделов достаточно серьезное подспорье. "И я рад, что этот закон был принят... Здесь хоть какая-то будет польза и помощь для нас", – сказал собеседник.Однако в этом году, по его словам, в Крым приехало мало туристов, и продаж тоже мало, а виноград растет и урожай в хозяйствах хороший.В сложившейся на фоне введения ЧС предпринимателям, чтобы хотя бы "выйти в ноль", если не продать свое вино, нужно продать урожай. На это уже идут некоторые производители, сказал Николаев.По мнению специалиста, крымским виноделам могли бы помочь реализовать снятый урожай соседние регионы – нужны соответствующие договоренности."Можно разговаривать с нашими коллегами, например, из Краснодарского края, чтобы они как-то нам помогали и покупали наш прекрасный виноград. А он действительно прекрасный. Я часто говорю, что Севастополь и Крым – это лучшее место для виноделия в России", – отметил спикер.Кроме того, по мнению Николаева, пережить непростые времена крымским виноделам поможет уменьшение наценки на крымские вина в точках реализации на материке."Может быть, выйти с инициативой о том, чтобы делать меньше наценку на крымские вина. Потому что сейчас... это дорого. Дистрибьютор наценивает 100%, потом ресторан еще 200%, и в итоге твое вино на полке или в ресторане появляется по 4, 5 или 6 тысяч рублей. И ему, конечно, сложно спорить даже с иностранными аналогами", – рассказал собеседник.Эти меры можно обсуждать, но лучшей помощью все же могло бы стать обнуление всех налогов по решению федерального правительства, добавил Николаев.Ранее владелец винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что виноградарство и виноделие в регионе развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Он отметил, что рынок корректируется за счет турбулентности, и эту турбулентность Крым переживет, когда начнут расти продажи вина, неважно, премиального или бюджетного.Весной сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсеВласти разрабатывают меры поддержки для туротрасли КрымаМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
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мнения, олег николаев, виноделие в крыму, виноделие, господдержка
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым.
К непростой ситуации в Крыму и Севастополе на фоне введения ЧС местные виноделы относятся как к стихийному бедствию вроде засухи и возвратных заморозков. Тем не менее, чтобы пережить трудности, многим сегодня нужна поддержка не только федерального центра, но и властей и коллег из других регионов России, в том числе соседних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал член генсовета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Госдума на днях внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", разрешив размещать рекламные конструкции на зданиях, сооружениях и вдоль автомобильных дорог общего пользования в южных регионах России там, где сосредоточены производственные мощности отечественной винодельческой отрасли. В Комитете по экономической политике считают, что реализация инициативы поспособствует росту узнаваемости вин российского производства, в том числе продукта из Крыма
.
По словам Николаева, несмотря на то, что это закон не о рекламе готового продукта, то есть вина – рекламировать можно только себя как винодела и свое хозяйство, – принятый документ для крымских виноделов достаточно серьезное подспорье. "И я рад, что этот закон был принят... Здесь хоть какая-то будет польза и помощь для нас", – сказал собеседник.
Однако в этом году, по его словам, в Крым приехало мало туристов, и продаж тоже мало, а виноград растет и урожай в хозяйствах хороший.
"Виноград растет, да. И вино можно сделать. Но дело в том, что основные продажи вина, как правило, приходятся на тот регион, где это вино сделано. То есть это, соответственно, Крым. А продаж у нас сейчас мало", – сказал гость эфира.
В сложившейся на фоне введения ЧС предпринимателям, чтобы хотя бы "выйти в ноль", если не продать свое вино, нужно продать урожай. На это уже идут некоторые производители, сказал Николаев.
По мнению специалиста, крымским виноделам могли бы помочь реализовать снятый урожай соседние регионы – нужны соответствующие договоренности.
"Можно разговаривать с нашими коллегами, например, из Краснодарского края, чтобы они как-то нам помогали и покупали наш прекрасный виноград. А он действительно прекрасный. Я часто говорю, что Севастополь и Крым – это лучшее место для виноделия в России", – отметил спикер.
Кроме того, по мнению Николаева, пережить непростые времена крымским виноделам поможет уменьшение наценки на крымские вина в точках реализации на материке.
"Может быть, выйти с инициативой о том, чтобы делать меньше наценку на крымские вина. Потому что сейчас... это дорого. Дистрибьютор наценивает 100%, потом ресторан еще 200%, и в итоге твое вино на полке или в ресторане появляется по 4, 5 или 6 тысяч рублей. И ему, конечно, сложно спорить даже с иностранными аналогами", – рассказал собеседник.
Эти меры можно обсуждать, но лучшей помощью все же могло бы стать обнуление всех налогов по решению федерального правительства, добавил Николаев.
"Я отношусь к происходящему спокойно, как к стихийному бедствию. У нас в прошлом году были заморозки, потом засуха – вот примерно так же и к этому отношусь и все мои знакомые... Надеюсь, что большинство наших винодельческих хозяйств справится и продолжит работать... Хотелось бы более фундаментальных мер поддержки", – подытожил спикер.
Ранее владелец винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал
, что виноградарство и виноделие в регионе развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Он отметил, что рынок корректируется за счет турбулентности, и эту турбулентность Крым переживет, когда начнут расти продажи вина, неважно, премиального или бюджетного.
Весной сообщалось
, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.
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