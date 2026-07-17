https://crimea.ria.ru/20260717/v-kakikh-merakh-podderzhki-nuzhdayutsya-vinodely-iz-kryma--mnenie-1157690501.html

В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение

В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение

К непростой ситуации в Крыму и Севастополе на фоне введения ЧС местные виноделы относятся как к стихийному бедствию вроде засухи и возвратных заморозков. Тем не РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T06:33

2026-07-17T06:33

2026-07-17T06:33

мнения

олег николаев

виноделие в крыму

виноделие

господдержка

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Пережить трудности виноделам Крыма и Севастополя поможет федеральная поддержка – мнение Пережить трудности виноделам Крыма и Севастополя поможет федеральная поддержка – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. К непростой ситуации в Крыму и Севастополе на фоне введения ЧС местные виноделы относятся как к стихийному бедствию вроде засухи и возвратных заморозков. Тем не менее, чтобы пережить трудности, многим сегодня нужна поддержка не только федерального центра, но и властей и коллег из других регионов России, в том числе соседних. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член генсовета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.Госдума на днях внесла изменения в Федеральный закон "О рекламе", разрешив размещать рекламные конструкции на зданиях, сооружениях и вдоль автомобильных дорог общего пользования в южных регионах России там, где сосредоточены производственные мощности отечественной винодельческой отрасли. В Комитете по экономической политике считают, что реализация инициативы поспособствует росту узнаваемости вин российского производства, в том числе продукта из Крыма.По словам Николаева, несмотря на то, что это закон не о рекламе готового продукта, то есть вина – рекламировать можно только себя как винодела и свое хозяйство, – принятый документ для крымских виноделов достаточно серьезное подспорье. "И я рад, что этот закон был принят... Здесь хоть какая-то будет польза и помощь для нас", – сказал собеседник.Однако в этом году, по его словам, в Крым приехало мало туристов, и продаж тоже мало, а виноград растет и урожай в хозяйствах хороший.В сложившейся на фоне введения ЧС предпринимателям, чтобы хотя бы "выйти в ноль", если не продать свое вино, нужно продать урожай. На это уже идут некоторые производители, сказал Николаев.По мнению специалиста, крымским виноделам могли бы помочь реализовать снятый урожай соседние регионы – нужны соответствующие договоренности."Можно разговаривать с нашими коллегами, например, из Краснодарского края, чтобы они как-то нам помогали и покупали наш прекрасный виноград. А он действительно прекрасный. Я часто говорю, что Севастополь и Крым – это лучшее место для виноделия в России", – отметил спикер.Кроме того, по мнению Николаева, пережить непростые времена крымским виноделам поможет уменьшение наценки на крымские вина в точках реализации на материке."Может быть, выйти с инициативой о том, чтобы делать меньше наценку на крымские вина. Потому что сейчас... это дорого. Дистрибьютор наценивает 100%, потом ресторан еще 200%, и в итоге твое вино на полке или в ресторане появляется по 4, 5 или 6 тысяч рублей. И ему, конечно, сложно спорить даже с иностранными аналогами", – рассказал собеседник.Эти меры можно обсуждать, но лучшей помощью все же могло бы стать обнуление всех налогов по решению федерального правительства, добавил Николаев.Ранее владелец винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что виноградарство и виноделие в регионе развивается быстрыми темпами в том числе и при поддержке государства. Он отметил, что рынок корректируется за счет турбулентности, и эту турбулентность Крым переживет, когда начнут расти продажи вина, неважно, премиального или бюджетного.Весной сообщалось, что севастопольские виноградари получили более 260 миллионов рублей господдержки, средства на уход за виноградниками в 2026 году выделили 22 хозяйствам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсеВласти разрабатывают меры поддержки для туротрасли КрымаМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром

https://crimea.ria.ru/20260708/gosduma-prinyala-zakon-o-podderzhke-vinodeliya-v-krymu-1157463110.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег николаев, виноделие в крыму, виноделие, господдержка