https://crimea.ria.ru/20260717/v-chernom-more-segodnya-prognoziruyut-smerchi-1157717881.html

В Черном море сегодня прогнозируют смерчи

В Черном море сегодня прогнозируют смерчи - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Черном море сегодня прогнозируют смерчи

В пятницу, 17 июля, над Черным морем в районе Новороссийска могут сформироваться смерчи. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T10:37

2026-07-17T10:37

2026-07-17T10:37

краснодарский край

новости

андрей кравченко

черное море

новороссийск

смерч

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу, 17 июля, над Черным морем в районе Новороссийска могут сформироваться смерчи. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.Он рекомендовал жителям и гостям Новороссийска соблюдать меры безопасности."Рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями", - призвал Кравченко.Ранее сообщалось, что в России растет число смерчей. Сезон опасных явлений становится более длинным, но лишь малая часть смерчей вызывает разрушения. 22 июня мощный разрушительный смерч обрушился на уральский город Кушва в Свердловской области. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены, в городе вводили режим ЧС.Также в июне в акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерчНа Москву и Подмосковье обрушится град и смерчНа побережье Черного моря надвигаются смерчи

краснодарский край

черное море

новороссийск

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2026

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, андрей кравченко, черное море, новороссийск, смерч