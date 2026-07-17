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В Черном море сегодня прогнозируют смерчи - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Черном море сегодня прогнозируют смерчи
В Черном море сегодня прогнозируют смерчи - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Черном море сегодня прогнозируют смерчи
В пятницу, 17 июля, над Черным морем в районе Новороссийска могут сформироваться смерчи. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T10:37
2026-07-17T10:37
краснодарский край
новости
андрей кравченко
черное море
новороссийск
смерч
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу, 17 июля, над Черным морем в районе Новороссийска могут сформироваться смерчи. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.Он рекомендовал жителям и гостям Новороссийска соблюдать меры безопасности."Рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями", - призвал Кравченко.Ранее сообщалось, что в России растет число смерчей. Сезон опасных явлений становится более длинным, но лишь малая часть смерчей вызывает разрушения. 22 июня мощный разрушительный смерч обрушился на уральский город Кушва в Свердловской области. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены, в городе вводили режим ЧС.Также в июне в акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завораживающее зрелище: над Керчью прошел смерчНа Москву и Подмосковье обрушится град и смерчНа побережье Черного моря надвигаются смерчи
краснодарский край
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краснодарский край, новости, андрей кравченко, черное море, новороссийск, смерч
В Черном море сегодня прогнозируют смерчи

В Черном море на Кубани 17 июля прогнозируются смерчи

10:37 17.07.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа Сочи обрушатся смерчи
На Сочи обрушатся смерчи
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В пятницу, 17 июля, над Черным морем в районе Новороссийска могут сформироваться смерчи. Об этом предупредил мэр города Андрей Кравченко.
"В течение суток 17 июля над акваторией Черного моря в Новороссийске имеется опасность формирования смерчей", - написал Кравченко в своем канале в МАКС.
Он рекомендовал жителям и гостям Новороссийска соблюдать меры безопасности.
"Рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями", - призвал Кравченко.
Ранее сообщалось, что в России растет число смерчей. Сезон опасных явлений становится более длинным, но лишь малая часть смерчей вызывает разрушения. 22 июня мощный разрушительный смерч обрушился на уральский город Кушва в Свердловской области. Пострадал 21 человек, 32 дома были полностью уничтожены, в городе вводили режим ЧС.
Также в июне в акватории Черного моря у берегов Керчи заметили смерч. Фотографиями и видео в соцсетях поделились очевидцы.
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Краснодарский крайНовостиАндрей КравченкоЧерное мореНовороссийскСмерч
 
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