https://crimea.ria.ru/20260717/v-anape-esche-89-plyazham-dali-dobro-na-otkrytie-sezona-1157724662.html
В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона
В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона
В Анапе 89 пляжам разрешили открыть работу в этом купальном сезоне, еще 12 операторов продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T12:38
2026-07-17T12:38
2026-07-17T12:38
кубань
краснодарский край
анапа
пляжи
правительство россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961126_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a91a4c4958a332f63f8d9f367bd65946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Анапе 89 пляжам разрешили открыть работу в этом купальном сезоне, еще 12 операторов продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии по координации ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Отмечается, что на пострадавших от мазута пляжах Анапы сейчас идут работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 768 человек и 186 единиц техники.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктовВ Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезонаЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы
кубань
краснодарский край
анапа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0d/1155961126_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6ec4751f63e826cee78a0de885044386.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, анапа, пляжи, правительство россии, новости
В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона
В Анапе 89 пляжей получили документы на открытие пляжного сезона
СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Анапе 89 пляжам разрешили открыть работу в этом купальном сезоне, еще 12 операторов продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии по координации ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на пострадавших от мазута пляжах Анапы сейчас идут работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.
Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 768 человек и 186 единиц техники.
15 декабря
2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин
крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей
в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: