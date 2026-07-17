https://crimea.ria.ru/20260717/v-anape-esche-89-plyazham-dali-dobro-na-otkrytie-sezona-1157724662.html

В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона

В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Анапе еще 89 пляжам дали добро на открытие сезона

В Анапе 89 пляжам разрешили открыть работу в этом купальном сезоне, еще 12 операторов продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T12:38

2026-07-17T12:38

2026-07-17T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. В Анапе 89 пляжам разрешили открыть работу в этом купальном сезоне, еще 12 операторов продолжают проходить экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам заседания правительственной комиссии по координации ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Отмечается, что на пострадавших от мазута пляжах Анапы сейчас идут работы по отсыпке дополнительного слоя чистого песка.Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 768 человек и 186 единиц техники.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктовВ Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезонаЧистота морской воды и песка в Крыму: что показали пробы

кубань

краснодарский край

анапа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, анапа, пляжи, правительство россии, новости