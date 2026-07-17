https://crimea.ria.ru/20260717/umerla-rezhisser-kvn-svetlana-maslyakova-1157740424.html
Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
Светлана Маслякова – режиссер культовой программы КВН, вдова телеведущего Александра Маслякова – ушла из жизни в 78 лет. Об этом сообщается на странице... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T16:12
2026-07-17T16:12
2026-07-17T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Светлана Маслякова – режиссер культовой программы КВН, вдова телеведущего Александра Маслякова – ушла из жизни в 78 лет. Об этом сообщается на странице Международного союза КВН в соцсети VK.Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года – режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.На съемочной площадке КВН она познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым – бессменным ведущим культовой телепередачи. Александр Масляков скончался в сентябре 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, светлана маслова, квн, культура, новости
Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
Режиссер культовой программы КВН Светлана Маслякова умерла на 79-м году жизни
16:12 17.07.2026 (обновлено: 16:42 17.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Светлана Маслякова – режиссер культовой программы КВН, вдова телеведущего Александра Маслякова – ушла из жизни в 78 лет. Об этом сообщается на странице Международного союза КВН в соцсети VK.
"Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН", - говорится в сообщении.
Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года – режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.
На съемочной площадке КВН она познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым – бессменным ведущим культовой телепередачи. Александр Масляков скончался в сентябре 2024 года.
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