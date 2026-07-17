https://crimea.ria.ru/20260717/umerla-rezhisser-kvn-svetlana-maslyakova-1157740424.html

Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Светлана Маслякова – режиссер культовой программы КВН, вдова телеведущего Александра Маслякова – ушла из жизни в 78 лет. Об этом сообщается на странице... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T16:12

2026-07-17T16:12

2026-07-17T16:42

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Светлана Маслякова – режиссер культовой программы КВН, вдова телеведущего Александра Маслякова – ушла из жизни в 78 лет. Об этом сообщается на странице Международного союза КВН в соцсети VK.Светлана Маслякова (в девичестве Семенова) родилась в 1947 году в Москве. Окончила Всесоюзный юридический институт. В 1966 году пришла работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения ассистентом режиссера телепередачи "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Затем окончила Высшие курсы творческих работников Центрального телевидения СССР. С 1993 года – режиссер КВН. Принимала участие в конкурсных отборах, просмотрах, вносила коррективы в программу выступлений команд.На съемочной площадке КВН она познакомилась со своим будущим супругом Александром Масляковым – бессменным ведущим культовой телепередачи. Александр Масляков скончался в сентябре 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, светлана маслова, квн, культура, новости