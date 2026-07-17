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Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
В Дружковке Донецкой Народной Республики украинской эвакуационной группой допущено грубейшее нарушение прав человека. Об этом заявила уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T12:05
2026-07-17T12:05
яна лантратова
украина
новости сво
донецкая народная республика (днр)
права человека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Дружковке Донецкой Народной Республики украинской эвакуационной группой допущено грубейшее нарушение прав человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на своем канале в МАКС."В сети появились шокирующие кадры из Дружковки (ДНР). Украинская эвакуационная группа "Белые ангелы" совместно с журналистами "Радио Свобода"* выехала для принудительного вывоза людей в сторону Украины. Одна из местных жительниц прямо заявила, что хочет выехать в РФ. То, что ей ответил украинский полицейский, потрясает своим цинизмом", – написала Лантратова.Она рассказала, что пенсионерке предложили связаться с волонтерами "Красного Креста", чтобы ее внесли в списки и "отвезли на обмен".Лантратова добавила, что, по признанию украинских служб, в Дружковке сейчас остается около 4,5 тысячи человек. Люди выживают в подвалах, ждут прихода российских войск. Некоторых насильно вывезли на Украину, но они возвращаются в свои полуразрушенные дома."Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста. Мир должен видеть, какими грязными и бесчеловечными методами действует киевский режим", – подчеркнула Лантратова.* Признано иностранным агентом, внесено в перечень нежелательных в России организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытки российских военнопленных осудили в ООНГлава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленнымиРоссия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
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яна лантратова, украина, новости сво, донецкая народная республика (днр), права человека
Украинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена

Лантратова заявила о нарушении прав человека украинской эвакуационной группой в Дружковке

12:05 17.07.2026
 
© Кадр из программы "Вести с Кириллом Казаковым" на канале Россия 24Украинская эвакуационная группа в Дружковке
Украинская эвакуационная группа в Дружковке
© Кадр из программы "Вести с Кириллом Казаковым" на канале Россия 24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Дружковке Донецкой Народной Республики украинской эвакуационной группой допущено грубейшее нарушение прав человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на своем канале в МАКС.
"В сети появились шокирующие кадры из Дружковки (ДНР). Украинская эвакуационная группа "Белые ангелы" совместно с журналистами "Радио Свобода"* выехала для принудительного вывоза людей в сторону Украины. Одна из местных жительниц прямо заявила, что хочет выехать в РФ. То, что ей ответил украинский полицейский, потрясает своим цинизмом", – написала Лантратова.
Она рассказала, что пенсионерке предложили связаться с волонтерами "Красного Креста", чтобы ее внесли в списки и "отвезли на обмен".
"Вдумайтесь: пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным, чтобы впоследствии обменять на украинских преступников. Это грубейшее нарушение прав человека", – подчеркнула омбудсмен.
Лантратова добавила, что, по признанию украинских служб, в Дружковке сейчас остается около 4,5 тысячи человек. Люди выживают в подвалах, ждут прихода российских войск. Некоторых насильно вывезли на Украину, но они возвращаются в свои полуразрушенные дома.
"Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста. Мир должен видеть, какими грязными и бесчеловечными методами действует киевский режим", – подчеркнула Лантратова.
* Признано иностранным агентом, внесено в перечень нежелательных в России организаций.
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Яна ЛантратоваУкраинаНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Права человека
 
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