https://crimea.ria.ru/20260717/uchenyy-i-chelovek-k-180-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-nikolaya-miklukho-maklaya-1157363526.html

Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая

Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Ученый и Человек: к 180-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая

В России отмечается День этнографа, и дата 17 июля для праздника выбрана неспроста. Это день рождения выдающегося ученого, путешественника и первооткрывателя,... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T18:13

2026-07-17T18:13

2026-07-17T18:13

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В России отмечается День этнографа, и дата 17 июля для праздника выбрана неспроста. Это день рождения выдающегося ученого, путешественника и первооткрывателя, посвятившего жизнь науке, в особенности исследованиям человека и его культуры в разных точках мира, включая самые таинственные.Сегодня 180 лет со дня появления на свет Николая Миклухо-Маклая, деятельность которого оказалась тесно связана с Крымом. Прежде всего с Севастополем, где он, что удивительно, никогда не бывал, но где оставил наследие, знаковое для России прошлого, настоящего и будущего.О том, что важно помнить и понимать об этой исторической личности с учетом уже современных контекстов, корреспондент РИА Новости Крым поговорил с экспертами, учеными и историками.В том числе с потомком Миклухо-Маклая, его двоюродным праправнуком и полным тезкой – Николаем Николаевичем, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, президентом Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона и основателем фонда имени своего знаменитого предка.Ученый и ЧеловекЛев Толстой писал ему:"Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек... в общение с которым можно и должно входить только с добром и истиной, а не с пушками и водкой".Николай Миклухо-Маклай стал первым, кто выдвинул теорию о равенстве рас. А его работы повлияли не только на выдающиеся умы в научном мире, но и на мировоззрение последующих поколений простых людей разных народов.Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войныВыдающийся русский ученый, он был не только этнографом, путешественником, зоологом, антропологом, а изначально морским биологом – очень важно, что Миклухо-Маклай был и общественным деятелем, защитником высоких идеалов гуманизма, говорит заведующая лабораторией фиторесурсов Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова.Наталия Афанасьевна - представитель одного из ведущих в стране научных учреждений, федерального исследовательского центра ИнБЮМ, в который превратилась к сегодняшнему дню некогда крошечная биостанция, первая в России.И появилась она в Севастополе благодаря Миклухо-Маклаю.Золотая серединаОн мечтал, что однажды весь земной шар окутает сеть биологических станций – временных пристанищ для ученых на время их экспериментов в разных частях света.А значит, у России на Черном море должны быть свои биостанции – предложение было озвучено на II съезде русских естествоиспытателей и врачей в Москве в 1869 году.В то время многие передовые ученые из-за своей гражданской позиции были вынуждены жить и работать вдали от столичных центров. Так вышло, что их принял Новороссийский университет на Юге России, в Одессе, говорит Мильчакова.Отходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огая из КрымаЧто же касается Крыма, то Ялта, например, еще оставалась небольшой деревушкой и только начинала развиваться как будущий курорт. А Севастополь был сильно разрушен после Крымской войны и только готовился к возрождению.Этим, по ее мнению, и объясняется тот факт, что для создания первой в России биостанции – не просто с лабораториями, но и с публичным аквариумом, как для научных исследований и длительного наблюдения за морскими обитателями, так и для просвещения, – был выбран именно этот город на северо-западе Крыма, еще лежавший, по сути, в руинах."Мое предположение как ученого, занимающегося историей нашей биостанции, что выбор пал на Севастополь в связи с глобальными политическими событиями, которые охватили в то время Европу и Россию", – сказала Мильчакова.Инженер из Севастополя изобрел уникальный велосипедСтанция была создана в 1871 году, когда министр иностранных дел Российской империи Александр Горчаков подписал Лондонскую конвенцию о том, что Россия возвращается на Черное море – это стало принципиально важным для возрождения флота в Севастополе и, следовательно, самого города, подчеркнула она.Изначально для организованной Севастопольской биостанции (СБС) арендовались небольшие комнаты в частном доме на берегу Артиллерийской бухты. После временным пристанищем стали помещения в районе железнодорожного вокзала, а также во внутреннем дворике дома ветерана Крымской войны Антона Горенко, деда великой русской поэтессы 20 века Анны Ахматовой, на улице Екатерининской (ныне Ленина)."И сейчас здесь есть арка, под которой, если пройти вглубь, в здании как раз и располагались лаборатории. Но не только – были уже и комнаты для проживания ученых, приезжавших из разных уголков страны для исследований", – отметила Мильчакова.Собственное здание биостанции построили на средства Академии наук, меценатов и офицеров Черноморского флота лишь спустя четверть века. И сегодня оно является украшением морского фасада Севастополя, жители и гости города знают его как ИнБЮМ. В нем же с 1897 года работает музей-аквариум, также первый в России."Берег Маклая" на Черном мореНадо сказать, что Николай Миклухо-Маклай на Севастопольской биостанции, как и в принципе в Севастополе, так ни разу и не побывал: некогда было.В знаковом 1871 году этот неординарный русский ученый отправился в свое историческое путешествие и впервые встретился с коренными жителями самого крупного в Океании и второго по величине на Земле острова Новая Гвинея.Так он стал первым белокожим человеком, с которым папуасы вступили в контакт. А его исследования островов Южно-Тихоокеанского региона впоследствии явились основой для дальнейшего изучения наукой культуры и быта жителей этого совершенно не изученного тогда, а потому загадочного и пугающего места планеты.В Севастополе работает региональное отделение Русского географического общества. В штабе РГО, в музейном комплексе в стенах Константиновской батареи, организована посвященная Миклухо-Маклаю небольшая постоянная экспозиция и обещает появиться мини-музей "Берег Маклая".Именно такое название получил участок северо-восточного побережья о. Новая Гвинея, куда "белолицый полубог", "человек с Луны", как нарекли Миклухо-Маклая аборигены, – высадился однажды с "дымящегося чудища", а точнее, парового корвета "Витязь", и где провел в общей сложности почти три года, посещая эти места потом еще дважды.Идея с одноименным музеем красивая и правильная, но пока ее реализацию, как и юбилейной выставки на территории фортификационного сооружения, отложили.По словам председателя регионального отделения РГО Владимира Воробьева, учреждение временно закрыто в условиях проведения спецоперации, экспонаты выставки хранятся в одном из помещений Севастопольского государственного университета. Но о планах не забыли.Особые вибрации СевастополяУроженец Санкт-Петербурга – "а вообще-то Ленинграда", поправляет Миклухо-Маклай-младший, – он много работает и в Питере, и в Москве. И очень хочет снова побывать в Севастополе. В последний раз был здесь в 2022 году, путешествовал на машине."Погулял по Большой Морской улице, посмотрел на великолепную набережную и пропитался духом этого героического русского города. Конечно, хочу опять (приехать – ред.). Желание есть. Но вот возможности сейчас нет", – рассказал двоюродный праправнук, полный тезка своего выдающегося предка и тоже ученый-исследователь Николай Николаевич Миклухо-Маклай.Для него "Севастополь – "город, близкий с детства своей энергией, Черным морем, Херсонесом и всеми людьми, которые там живут", признается он.17 июля в этом году – день знаковый, и "много суеты", говорит он. Большой праздник у этнографов в музее в Окуловке – на родине великого этнографа, где есть музей его имени. Сегодня тут встречают посла Российской Федерации в Австралии Михаила Петракова и многих зарубежных гостей, в том числе родственников Н.Н. Миклухо-Маклая, и делают доклады ученые из разных стран.Тем не менее в Севастополе, в Институте биологии южных морей, бывшей Севастопольской биологической станции, в этот день непременно получат важное послание.Как живут ученые на борту единственного в Черном море научного судна"Мы направляем письмо от фонда и меня лично и будем рады сотрудничать по проектам, которые могут быть полезными. Может быть, в Новую Гвинею ученые заглянут, где у нас есть возможности что-то изучать и по-прежнему есть что исследовать", – сказал Миклухо-Маклай-младший.Для России и всего человечестваОрганизатор и участник первой в новейшей истории России научно-исследовательской экспедиции в Папуа-Новую Гвинею, он отмечает, что его прапрадед выполнял, по сути, миссию дипломата, заложив основы культурного диалога между нашими странами, используя неформальные каналы для построения межгосударственных отношений.Примечательно, что такой подход очень актуален в наши дни, когда "особую значимость приобретает мультитрековая дипломатия, предполагающая многоуровневое воздействие – через культуру, науку, бизнес" и прочие направления, считает исследователь.В Севастополе вырастили первых в России отечественных устрицОсновывая в последующем биостанцию в Сиднее, его предок опирался на уже имевшийся опыт создания такой станции по его инициативе в российском Севастополе.Главное же заключается в том, что идея Миклухо-Маклая создать паутину биостанции по всему свету была воплощена в жизнь и объединила ученых со всего земного шара, дав им возможность развивать мировую науку, оставляя за скобками границы на картах."И слава богу, что ученые все-таки не идеологиями и не политикой "инфицированы", а желанием знать и передать следующим поколениям свои открытия, которые послужили бы человечеству, принесли ему определенную пользу", – сказал Николай Николаевич.Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффектЭто особенно важно сегодня, когда все мы по понятным причинам много говорим об экологии, изменении климата и прочих важных моментах, которые влияют на нашу жизнь через океан, добавил ученый.И в этом смысле основание на Крымском полуострове биостанции, ставшей теперь крупным федеральным исследовательским центром, трудно переоценить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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