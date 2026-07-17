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Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
Американские ученые обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T22:22
2026-07-17T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Американские ученые обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в научном журнале Science.Как отмечается в статье, каменистая экзопланета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита. Атмосфера экзопланеты переменно выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.При этом в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться азот и углекислый газ, как на Земле. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, пишут авторы публикации.Таким образом, планета удовлетворяет трем главным условиям, необходимым для существования жизни: каменистая поверхность, температура, при которой может существовать жидкая вода, и атмосфера, удерживающая воду и защищающая планету от радиации.Масса LHS 1140b превышает массу Земли в 5,6 раза, а радиус больше земного на 70%. По оценкам исследователей, атмосфера на LHS 1140b сохраняется на протяжении более 3 млрд лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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земля, космос, новости, в мире
Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой

22:22 17.07.2026
 
© Фото: ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt / Перейти в фотобанкГалактика NGC 3597
Галактика NGC 3597
© Фото: ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Американские ученые обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в научном журнале Science.
Как отмечается в статье, каменистая экзопланета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита. Атмосфера экзопланеты переменно выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.
При этом в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться азот и углекислый газ, как на Земле. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, пишут авторы публикации.
Таким образом, планета удовлетворяет трем главным условиям, необходимым для существования жизни: каменистая поверхность, температура, при которой может существовать жидкая вода, и атмосфера, удерживающая воду и защищающая планету от радиации.
Масса LHS 1140b превышает массу Земли в 5,6 раза, а радиус больше земного на 70%. По оценкам исследователей, атмосфера на LHS 1140b сохраняется на протяжении более 3 млрд лет.
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