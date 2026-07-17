https://crimea.ria.ru/20260717/uchenye-obnaruzhili-potentsialno-obitaemuyu-planetu-s-atmosferoy-i-vodoy-1157743176.html
Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
Американские ученые обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T22:22
2026-07-17T22:22
2026-07-17T22:22
земля
космос
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110258/96/1102589665_119:38:507:256_1920x0_80_0_0_2d56b10b71ba6f77ffd906155bd024e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Американские ученые обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в научном журнале Science.Как отмечается в статье, каменистая экзопланета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита. Атмосфера экзопланеты переменно выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.При этом в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться азот и углекислый газ, как на Земле. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, пишут авторы публикации.Таким образом, планета удовлетворяет трем главным условиям, необходимым для существования жизни: каменистая поверхность, температура, при которой может существовать жидкая вода, и атмосфера, удерживающая воду и защищающая планету от радиации.Масса LHS 1140b превышает массу Земли в 5,6 раза, а радиус больше земного на 70%. По оценкам исследователей, атмосфера на LHS 1140b сохраняется на протяжении более 3 млрд лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110258/96/1102589665_161:17:485:260_1920x0_80_0_0_08d390413ddddd8c7ad4b766f34801fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос, новости, в мире
Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету с атмосферой и водой
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Американские ученые обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в научном журнале Science.
Как отмечается в статье, каменистая экзопланета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита. Атмосфера экзопланеты переменно выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.
При этом в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться азот и углекислый газ, как на Земле. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания, пишут авторы публикации.
Таким образом, планета удовлетворяет трем главным условиям, необходимым для существования жизни: каменистая поверхность, температура, при которой может существовать жидкая вода, и атмосфера, удерживающая воду и защищающая планету от радиации.
Масса LHS 1140b превышает массу Земли в 5,6 раза, а радиус больше земного на 70%. По оценкам исследователей, атмосфера на LHS 1140b сохраняется на протяжении более 3 млрд лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.