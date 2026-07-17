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Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Об этом он сказал в обращении к нации. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T06:50

2026-07-17T06:50

2026-07-17T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Об этом он сказал в обращении к нации."Мы полагаем, что противники США - в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки - обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США", - цитирует Трамп РИА Новости.Так, по его словам, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками"."Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена", - заявил Трамп.Представители "глубинного государства" в США, по его мнению, активно пытались скрыть масштабы вмешательства в американские выборы."Представители "глубинного государства" - очень, очень известная группа людей, во многих случаях сотрудники наших разведывательных ведомств - активно работали над тем, чтобы скрывать и преуменьшать информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы, утаивая ее как от президента, так и от американского народа", - сказал он.Он также заявил, что американские чиновники годами обманывали граждан, уверяя в безопасности выборов, при этом зная о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов."Лгали практически все. Они уязвимы и легко поддаются взлому. И люди в нашем правительстве знали об этом", - сказал американский президент.По его словам, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб: "Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно".Трамп попросил американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в стране.В посольстве КНР в Вашингтоне на фоне новых обвинений президента США Дональда Трампа заявили, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах.В Москве ранее неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в зарубежные выборы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, китай, выборы, политика, новости