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Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления
Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Об этом он сказал в обращении к нации. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T06:50
2026-07-17T06:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Об этом он сказал в обращении к нации."Мы полагаем, что противники США - в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки - обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США", - цитирует Трамп РИА Новости.Так, по его словам, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками"."Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена", - заявил Трамп.Представители "глубинного государства" в США, по его мнению, активно пытались скрыть масштабы вмешательства в американские выборы."Представители "глубинного государства" - очень, очень известная группа людей, во многих случаях сотрудники наших разведывательных ведомств - активно работали над тем, чтобы скрывать и преуменьшать информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы, утаивая ее как от президента, так и от американского народа", - сказал он.Он также заявил, что американские чиновники годами обманывали граждан, уверяя в безопасности выборов, при этом зная о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов."Лгали практически все. Они уязвимы и легко поддаются взлому. И люди в нашем правительстве знали об этом", - сказал американский президент.По его словам, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб: "Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно".Трамп попросил американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в стране.В посольстве КНР в Вашингтоне на фоне новых обвинений президента США Дональда Трампа заявили, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах.В Москве ранее неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в зарубежные выборы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, россия, китай, выборы, политика, новости
Трамп назвал Россию и Китай угрозами для выборов в США - главные заявления
Трамп в обращении к нации назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США
06:50 17.07.2026 (обновлено: 07:26 17.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Об этом он сказал в обращении к нации.
"Мы полагаем, что противники США - в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки - обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США", - цитирует Трамп РИА Новости.
Так, по его словам, в 2020 году ФБР получило разведданные о попытках Китая изготовить фальшивые бюллетени в пользу Джо Байдена, однако эти сведения были скрыты "недобросовестными чиновниками".
"Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена", - заявил Трамп.
Представители "глубинного государства" в США, по его мнению, активно пытались скрыть масштабы вмешательства в американские выборы.
"Представители "глубинного государства" - очень, очень известная группа людей, во многих случаях сотрудники наших разведывательных ведомств - активно работали над тем, чтобы скрывать и преуменьшать информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы, утаивая ее как от президента, так и от американского народа", - сказал он.
Он также заявил, что американские чиновники годами обманывали граждан, уверяя в безопасности выборов, при этом зная о критической уязвимости машин для голосования и систем подсчета голосов.
"Лгали практически все. Они уязвимы и легко поддаются взлому. И люди в нашем правительстве знали об этом", - сказал американский президент.
По его словам, в результате иностранного вмешательства в выборы стране был нанесен огромный ущерб: "Наша избирательная система оказалась уязвимой для фальсификаций и краж, и доверие американского народа было потеряно".
Трамп попросил американские власти расследовать и предъявить обвинения виновным в компрометации выборов в стране.
"Сегодня я поручаю управлению директора национальной разведки, министерству юстиции, ФБР и ЦРУ расследовать, как и почему эта критически важная информация (о выборах в стране - ред.) была скрыта, уволить причастных к ее сокрытию и, при наличии на то оснований, предъявить им уголовные обвинения", - сказал Трамп в ходе обращения к стране.
В посольстве КНР в Вашингтоне на фоне новых обвинений президента США Дональда Трампа заявили, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах.
В Москве ранее неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в зарубежные выборы.
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