https://crimea.ria.ru/20260717/spetsialist-po-terroru-kogo-zelenskiy-naznachit-glavoy-sbu--mnenie-1157707808.html

Специалист по террору: кого Зеленский назначит главой СБУ – мнение

Специалист по террору: кого Зеленский назначит главой СБУ – мнение - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Специалист по террору: кого Зеленский назначит главой СБУ – мнение

Напряжение в украинском обществе будет нарастать, и для усиления своей власти глава киевского режима Владимир Зеленский будет менять руководство Службы... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T07:53

2026-07-17T07:53

2026-07-17T07:53

украина

сбу (служба безопасности украины)

владимир зеленский

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мнения

алексей самойлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Напряжение в украинском обществе будет нарастать, и для усиления своей власти глава киевского режима Владимир Зеленский будет менять руководство Службы безопасности Украины (СБУ) на более преданного ему специалиста по террору и диверсиям из числа имеющихся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.Пока жители Украины не готовы ни к бунту, ни к революции, несмотря на то, что позволяет себе делать с ними силами своих спецслужб и ведомств преступная киевская власть во главе с Владимиром Зеленским, однако "напряжение в украинском обществе будет возрастать", считает Самойлов."Это уже моментами выплескивается, и они (граждане Украины – ред.) будут взрываться и так или иначе шатать власть. А противники Зеленского, как внутренние, так и внешние, естественно, это будут использовать", – сказал эксперт.Чтобы не допустить перехода точки невозврата, Зеленский вынужден задумываться над усилением ядра власти, в частности благодаря СБУ, где должен стоять исключительно свой человек и где, скорее всего, тоже произойдет смена руководства на фоне уже произошедших отставок и переназначений, считает Самойлов.По его мнению, возглавит СБУ первый заместитель главы спецслужбы Александр Поклад."Скорее всего, станет им Поклад. И он здесь будет находиться на своем месте. Это один из действительно серьезных специалистов в области диверсии, террора и осуществления специальных операций. И он, как считается, предан Зеленскому", – сказал Самойлов.Хотя по настоящему преданным главе киевского режима никто быть не может, тем более руководитель СБУ и даже такая персона, как Поклад, добавил он."Не может. Вот такая спецура, типа Червинского, который был начальником до этого в свое время – это все ребята себе на уме, и в нужный момент они считают, что предвидеть, то есть вовремя предать – это не грех", – заключил эксперт.В четверг Владимир Зеленский поручил временно исполнять обязанности министра обороны Украины врио главы Службы безопасности страны Евгению Хмаре. По словам Зеленского, Хмара "обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поручил врио главы СБУ исполнять обязанности министра обороны Почему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку России Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сбу (служба безопасности украины), владимир зеленский, новости сво, в мире, мнения, алексей самойлов