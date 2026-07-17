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Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь

Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T08:19

2026-07-17T08:19

2026-07-17T08:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. "В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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