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Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь
Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T08:19
2026-07-17T08:19
2026-07-17T08:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу. "В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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пво, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма
Сотни беспилотников сбили над Крымом и акваториями морей за ночь
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 243 украинских беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.