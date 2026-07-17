Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260717/situatsiya-s-elektrichestvom-v-sevastopole-uslozhnilas---kak-budut-davat-svet-1157740896.html
Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет
Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет
В Севастополе введены дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T16:34
2026-07-17T16:53
отключение электроэнергии
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
энергосистема крыма
электричество
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введены дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Главная задача, которая сейчас стоит перед энергетиками – выйти к режиму "2 через 6" (2 часа со светом, 6 часов без него), стабилизировав систему к вечеру, добавил он."Подчеркиваю: это ориентировочный режим. Время может сдвигаться в зависимости от того, какую нагрузку выдержит сеть и какие команды будут поступать от диспетчеров", – отметил глава города.Развожаев уточнил, на данный момент "свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты".Сейчас, по его словам, специалисты "Севастопольэнерго" делают все возможное, переключают сети вручную, чтобы распределить те лимиты мощности, которые есть, максимально справедливо между всеми районами.Он пояснил также, что в одних домах свет может быть, а в других рядом нет не потому, что "забыли отключить"."Скорее всего, этот дом находится на одной линии с больницей или другим критически важным объектом, который нельзя обесточивать... прошу вас набраться терпения. Как только появится возможность давать свет чаще – мы это сделаем", – резюмировал губернатор.Вся подробная информация публикуется в канале "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что утром в пятницу вСевастополе отключения света будут производится по схеме "2 через 6". Это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районахКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваРеагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, энергосистема крыма, электричество, отключение электроэнергии в крыму
Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет

В Севастополе свет подают в первую очередь на больницы и критически важные объекты

16:34 17.07.2026 (обновлено: 16:53 17.07.2026)
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введены дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ситуация с электричеством в городе усложнилась. Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова... Команды приходят от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует. Нам пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", так как мощности в системе сейчас мало", – объяснил ситуацию Развожаев.
Главная задача, которая сейчас стоит перед энергетиками – выйти к режиму "2 через 6" (2 часа со светом, 6 часов без него), стабилизировав систему к вечеру, добавил он.
"Подчеркиваю: это ориентировочный режим. Время может сдвигаться в зависимости от того, какую нагрузку выдержит сеть и какие команды будут поступать от диспетчеров", – отметил глава города.
Развожаев уточнил, на данный момент "свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты".
Сейчас, по его словам, специалисты "Севастопольэнерго" делают все возможное, переключают сети вручную, чтобы распределить те лимиты мощности, которые есть, максимально справедливо между всеми районами.
Он пояснил также, что в одних домах свет может быть, а в других рядом нет не потому, что "забыли отключить".
"Скорее всего, этот дом находится на одной линии с больницей или другим критически важным объектом, который нельзя обесточивать... прошу вас набраться терпения. Как только появится возможность давать свет чаще – мы это сделаем", – резюмировал губернатор.
Вся подробная информация публикуется в канале "Севастопольэнерго".
Ранее сообщалось, что утром в пятницу вСевастополе отключения света будут производится по схеме "2 через 6". Это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.
В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах
Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма
 
Отключение электроэнергииСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЭнергосистема КрымаЭлектричествоОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Мобильность штурмовиков армии России увеличена на треть – Минобороны
16:34Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет
16:30В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
16:12Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
16:06Коллегия Минобороны обсудила модернизацию Вооруженных сил России
15:56Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
15:47В Севастополе предотвратили теракт у памятника 300-летию Российского флота
15:40Гарантия 50 лет: в Севастополе открыли движение по улице Адмирала Октябрьского
15:30Зеленский решил избавиться от Умерова
15:24Избран новый глава администрации Евпатории
15:10Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористов
15:00Взрывы слышны в Черноморском районе Крыма – что происходит
14:42В Севастополе вырос дефицит мощности: где отключили свет
14:35Житель Крыма призывал атаковать органы власти – дело ушло в суд
14:26В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия
14:17Крымский мост - ситуация после открытия движения
14:10Нефтяной танкер Nordic Zenith атакован в Черном море
14:07Десятки объектов в сутки: как военные жгут технику ВСУ на Запорожье
13:53Около 4 тысяч общественных наблюдателей проследят за выборами в Крыму
13:41Движение по Крымскому мосту возобновили
Лента новостейМолния