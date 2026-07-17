https://crimea.ria.ru/20260717/situatsiya-s-elektrichestvom-v-sevastopole-uslozhnilas---kak-budut-davat-svet-1157740896.html

Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет

Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась - как будут давать свет

В Севастополе введены дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T16:34

2026-07-17T16:34

2026-07-17T16:53

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севастополь

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе введены дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Главная задача, которая сейчас стоит перед энергетиками – выйти к режиму "2 через 6" (2 часа со светом, 6 часов без него), стабилизировав систему к вечеру, добавил он."Подчеркиваю: это ориентировочный режим. Время может сдвигаться в зависимости от того, какую нагрузку выдержит сеть и какие команды будут поступать от диспетчеров", – отметил глава города.Развожаев уточнил, на данный момент "свет подается в первую очередь в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты".Сейчас, по его словам, специалисты "Севастопольэнерго" делают все возможное, переключают сети вручную, чтобы распределить те лимиты мощности, которые есть, максимально справедливо между всеми районами.Он пояснил также, что в одних домах свет может быть, а в других рядом нет не потому, что "забыли отключить"."Скорее всего, этот дом находится на одной линии с больницей или другим критически важным объектом, который нельзя обесточивать... прошу вас набраться терпения. Как только появится возможность давать свет чаще – мы это сделаем", – резюмировал губернатор.Вся подробная информация публикуется в канале "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что утром в пятницу вСевастополе отключения света будут производится по схеме "2 через 6". Это связано с аварийными работами на объектах энергосистемы за пределами города.В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районахКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваРеагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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