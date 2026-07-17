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В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия
В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия - РИА Новости Крым, 17.07.2026
В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия
По всему побережью в Севастополе в пятницу флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) со... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T14:26
2026-07-17T14:27
севастополь
новости севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
военно-морской флот рф
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. По всему побережью в Севастополе в пятницу флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) со стрельбой из различного вида оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы", – предупредил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ
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севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), военно-морской флот рф, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия

В Севастополе до 23 часов пройдут тренировки флота по всему побережью – власти

14:26 17.07.2026 (обновлено: 14:27 17.07.2026)
 
© Министерство обороны РФЧерноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе
Черноморский флот отработал уничтожение БПЛА и морских дронов в Керченском проливе
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. По всему побережью в Севастополе в пятницу флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) со стрельбой из различного вида оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23.00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – сообщил глава города в своем канале в социальной сети МАКС.
Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы", – предупредил губернатор.
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СевастопольНовости СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Военно-морской флот РФБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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