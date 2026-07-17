https://crimea.ria.ru/20260717/sevastopole-flot-budet-strelyat-iz-raznykh-vidov-oruzhiya-1157729376.html

В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия

В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия - РИА Новости Крым, 17.07.2026

В Севастополе флот будет стрелять из разных видов оружия

По всему побережью в Севастополе в пятницу флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) со... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T14:26

2026-07-17T14:26

2026-07-17T14:27

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. По всему побережью в Севастополе в пятницу флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) со стрельбой из различного вида оружия. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что военными запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание."Будут слышны неоднократные взрывы", – предупредил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

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