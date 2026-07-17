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Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии

Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии

Энергетикам в Севастополе удалось снизить нагрузку в сетях, благодаря чему электроэнергия в городе теперь может подаваться по графику в режиме три через три... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T21:38

2026-07-17T21:38

2026-07-17T21:42

севастополь

михаил развожаев

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Энергетикам в Севастополе удалось снизить нагрузку в сетях, благодаря чему электроэнергия в городе теперь может подаваться по графику в режиме три через три часа. б этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, сбои в графиках все еще возможны, поскольку ситуация остается напряженной."Время включения и отключения может незначительно меняться в зависимости от команд диспетчеров и нагрузки на сеть", –уточнил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что социальные объекты города – больницы и важная городская инфраструктура – по-прежнему остаются с электроэнергией в приоритетном порядке."Хочу сказать спасибо каждому из вас за терпение... Энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы мы могли вернуться к привычной жизни как можно скорее", заключил он.Ранее в пятницу в регионе вводили дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало.В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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