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Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии
Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии
Энергетикам в Севастополе удалось снизить нагрузку в сетях, благодаря чему электроэнергия в городе теперь может подаваться по графику в режиме три через три... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T21:38
2026-07-17T21:42
севастополь
михаил развожаев
энергосистема крыма
электросети
электроэнергия
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Энергетикам в Севастополе удалось снизить нагрузку в сетях, благодаря чему электроэнергия в городе теперь может подаваться по графику в режиме три через три часа. б этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, сбои в графиках все еще возможны, поскольку ситуация остается напряженной."Время включения и отключения может незначительно меняться в зависимости от команд диспетчеров и нагрузки на сеть", –уточнил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что социальные объекты города – больницы и важная городская инфраструктура – по-прежнему остаются с электроэнергией в приоритетном порядке."Хочу сказать спасибо каждому из вас за терпение... Энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы мы могли вернуться к привычной жизни как можно скорее", заключил он.Ранее в пятницу в регионе вводили дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало.В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, энергосистема крыма, электросети, электроэнергия, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости севастополя
Севастополь переходит на график "3 через 3" в подаче электроэнергии

В Севастополе ввели график подачи света три через три часа - Развожаев

21:38 17.07.2026 (обновлено: 21:42 17.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,17 июл - РИА Новости Крым. Энергетикам в Севастополе удалось снизить нагрузку в сетях, благодаря чему электроэнергия в городе теперь может подаваться по графику в режиме три через три часа. б этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе, нам удалось перейти на график временных ограничений "3 через 3". Схема простая: 3 часа свет есть, 3 часа — перерыв", – сообщил Развожаев в своем официальном канале в соцсети МАКС.
По его словам, сбои в графиках все еще возможны, поскольку ситуация остается напряженной.
"Время включения и отключения может незначительно меняться в зависимости от команд диспетчеров и нагрузки на сеть", –уточнил Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что социальные объекты города – больницы и важная городская инфраструктура – по-прежнему остаются с электроэнергией в приоритетном порядке.
"Хочу сказать спасибо каждому из вас за терпение... Энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы мы могли вернуться к привычной жизни как можно скорее", заключил он.
Ранее в пятницу в регионе вводили дополнительные ограничения по электроснабжению, от графиков "2 через 6" пришлось отказаться, так как мощности в системе мало.
В ночь на 14 июля ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
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