https://crimea.ria.ru/20260717/sber-odobril-restrukturizatsiyu-kreditov-v-krymu-na-2-milliarda-rubley-1157718787.html

"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 17.07.2026

"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T10:50

2026-07-17T10:50

2026-07-17T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. "Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба банка.Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня.Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки.Среди предпринимателей больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики.Также в банк ежедневно обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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