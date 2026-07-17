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"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 17.07.2026
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"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей
"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 17.07.2026
"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей
"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T10:50
2026-07-17T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. "Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба банка.Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня.Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки.Среди предпринимателей больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики.Также в банк ежедневно обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сбер, сбербанк в крыму, банк, кредит, бизнес, новости крыма

"Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей

10:50 17.07.2026
 
© Пресс-служба "Сбера""Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей
Сбер одобрил реструктуризацию кредитов в Крыму на 2 миллиарда рублей
© Пресс-служба "Сбера"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. "Сбер" одобрил реструктуризацию кредитов предпринимателей на 1 миллиард рублей, а также жителей Крыма и Севастополя на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба банка.
Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня.
Реструктуризация кредита — одна из мер поддержки.
Среди предпринимателей больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики.
"Благодаря поддержке "Сбера" местные предприниматели могут сделать самое главное — сохранить свой бизнес, сотрудников и клиентов, продолжая развиваться даже в тех сложных условиях, с которыми столкнулись все жители Крымского полуострова", - отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Также в банк ежедневно обращаются жители Крыма и Севастополя, которые в связи с режимом ЧС оказались в сложной ситуации.
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СберСбербанк в КрымуБанкКредитБизнесНовости Крыма
 
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