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Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру
Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру - РИА Новости Крым, 17.07.2026
Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пусть занимаются Ираном, а Россия решает свои задачи на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 17.07.2026
2026-07-17T16:59
2026-07-17T16:59
2026-07-17T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пусть занимаются Ираном, а Россия решает свои задачи на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что в ходе саммита на Аляске Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Сейчас главу Белого дома пытаются оттащить от этих решений Европа и Владимир Зеленский.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" – по его словам, – это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить РоссиюСогласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, стивен уиткофф, джаред кушнер, сша, россия, украина, иран, переговоры, новости, политика, внешняя политика
Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру
Пусть "переговорщики-универсалы" Уиткофф и Кушнер занимаются Ираном – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пусть занимаются Ираном, а Россия решает свои задачи на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи. Президент (России Владимир) Путин четко сказал, что эта работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять, эта работа будет выполнена", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Лавров отметил, что в ходе саммита на Аляске Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Сейчас главу Белого дома пытаются оттащить от этих решений Европа и Владимир Зеленский.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске
состоялась 15 августа
2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере
, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.
Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" – по его словам, – это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске.
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