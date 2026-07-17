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Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру

Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру - РИА Новости Крым, 17.07.2026

Россия решает свои задачи: Лавров дал совет Уиткоффу и Кушнеру

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пусть занимаются Ираном, а Россия решает свои задачи на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости Крым, 17.07.2026

2026-07-17T16:59

2026-07-17T16:59

2026-07-17T16:59

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

стивен уиткофф

джаред кушнер

сша

россия

украина

иран

переговоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пусть занимаются Ираном, а Россия решает свои задачи на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что в ходе саммита на Аляске Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Сейчас главу Белого дома пытаются оттащить от этих решений Европа и Владимир Зеленский.Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" – по его словам, – это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США отходят от договоренностей Анкориджа – мнение Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить РоссиюСогласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров

сша

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, стивен уиткофф, джаред кушнер, сша, россия, украина, иран, переговоры, новости, политика, внешняя политика